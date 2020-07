RIPABOTTONI. Clima di gioia e di festa alla Casa dei Nonni d’Italia di Ripabottoni dove oggi si è festeggiata una ricorrenza davvero speciale: i cento anni della signora “ANNINA”!



Anna Domenica Di Palma, per tutti “ANNINA”, è Nata a Ripabottoni il 25 luglio del 1920 e dal primo giugno 2016 è ospite della nostra struttura.

«Sono vecchia, ma ho la mente giovane», risponde con un sorriso Annina, donna dal carattere forte, ancora perfettamente lucida e soprattutto consapevole del particolare momento che stiamo vivendo legato all'emergenza Covid-19.

In mattinata la signora Annina ha ricevuto la visita dei suoi familiari che l'hanno festeggiata a dovere seppur a distanza e con le dovute precauzioni che non hanno consentito i consueti baci e abbracci.

Un traguardo così importante non poteva certo passare inosservato e infatti, per lei, la direttrice Patrizia Pano e il personale hanno organizzato una festa nel salone della casa di riposo con una bellissima torta e un ricco buffet, alla presenza degli altri ospiti della struttura diventati ormai una grande famiglia.

Una giornata memorabile per tutti noi che non dimenticheremo mai la felicità di Annina che, con commozione, ha ringraziato tutti per le attenzioni ricevute.