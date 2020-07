Un team per realizzare una serie televisiva a Termoli

TERMOLI. Una troupe televisiva girerà una fiction a Termoli. Alcuni cittadini, come novelli registi, si prefigurano i più belli panorami e scorci di Termoli che verranno filmati. Altri, i soliti sedicenti informati, annunciano i nomi dei protagonisti. Altri ancora covano la curiosità di assistere a qualche ciak. E tutti, ma proprio tutti, si augurano che Termoli venga conosciuta nella sua bellezza, ammirata e soprattutto invasa da una fiumana di turisti.



Ma quanto sopra è un augurio generico, una promessa lanciata nel vuoto oppure potrebbe essere un obiettivo realizzabile?

Precisiamo. Non stiamo parlando di qualcosa di impossibile. Basta ricordare una delle ultime serie televisive Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, girata quasi interamente a Matera, cittadina certamente già nota come patrimonio dell’Unesco, ma conosciuta dal grande pubblico, soprattutto a seguito della fiction televisiva.

Ma che un qualcosa sia possibile non è detto che sia facile. Infatti la realizzazione di una serie televisiva presenta molti ostacoli e molto rilevanti. Entriamo nello specifico di Termoli.

Per quanto riguarda i luoghi, questi non rappresentano certo un problema. Anzi. Per girare scene (esterne) della fiction, tutti sappiamo di averne in abbondanza: viale Federico II, il Belvedere dei fotografi, la Torretta Belvedere, il Porto, i Trabucchi, Piazza San Antonio, a’ Rejecell, Piazza Duomo, l’opera moderna il Sogno per sempre 15/42 a Rio Vivo, la Spiaggia Nord con vista della quaterna bellezza Promontorio- Muraglione- Borgo antico, Castello.

Ma, se pur fortunati ad avere tanta meraviglia, non riusciamo a diminuire le dimensioni dei problemiche ci sono prima della realizzazione e che scoraggiano anche i più audaci. Elenchiamoli:

-chi inventa il soggetto da cui nascono i racconti per costruire una serie televisiva?

-chi fa la sceneggiatura dei vari racconti?

Ma soprattutto:

-chi trova e convince produttori /finanziatori privati e pubblici che Termoli è una location meravigliosa?

- chi reclutareali ( e non di rete)influencer di coloro che decidono?

- chi riesce a tessere una rete di amici a favore di una fiction con location a Termoli?

Per superare i problemi su elencati ( e realizzare una serie televisiva in cui Termoli è la location principale) noi abbiamo due forze a disposizione: Termoli stessa con la sua bellezza e la nostra volontà.

La prima c’è ed è sotto gli occhi di tutti. La seconda è latente e la dobbiamo far emergere. A Termoli esistono da parecchi anni molte associazioni culturali ed artistiche. Occorre che da esse venga a galla un gruppo ad hoc , un team termolese per una fiction ambientata a Termoli.

A questo punto, dato che la serie televisiva (ad esempio 6/8 puntate con eventuale sequel l’anno successivo) è ciò che dà pubblicità e rinomanza ad una location, è opportuno non cadere nelle trappole riduttive di strumenti ad essa similari che danno risultati incerti e scadenti.

Ad esempio un film per la tv girato a Termoli può creare entusiasmi durante la lavorazione, ma essere deludente rispetto alle attese turistiche. Infatti la fiamma della speranza che le riprese girate nella nostra cittadina portino turisti a frotte va tenuta bassa. Perché il ritorno turistico dipende dalla fama degli attori protagonisti, dal nome del regista, dalla capacità distributiva sul territorio nazionale da parte della casa cinematografica produttrice.

Ancora più inutili o di scarso rendimento sono i singoli eventi. Una seratao due giorni dedicati ad un personaggio famoso possono richiamare dei visitatori giunti appositamente. Ma finito l’evento è come chiudere il palcoscenico.

Ad esempio era stata prospettata la commemorazione dei cento anni della nascita di Alberto Sordi. A prescindere dal sopraggiunto vincolo del Virus tragico e delle sue limitazioni, nonostante la dimensione dell’artista, non è realistico pensare che l’evento avrebbe lasciato segni turistici duraturi per Termoli.

In ogni caso essi (eventi) sono caratterizzati da tempi brevi, ritorni veloci. Perciò amati dai politici. Ma i risultati non sono duraturi.

Pertanto il Team Termolese (che nasce ad hoc per la fiction) non appoggiandosi, se non marginalmente sui politici che hanno un modus operandi basato su obiettivi di brevissimo tempo, deve alimentarsi della sua forza e della sua convinzione. Infine consapevole che gli ostacoli sono tanti deve avere una grande costanza e determinazione Ed in primis un grande amore per Termoli.

Supersintesi

Una serie televisiva ambientata a Termoli rappresenta l’asso nella manica, la chiave di apertura ai turisti di tutta Italia, il cavallo di Troia per la visibilità nazionale della nostra cittadina.

Per poterla realizzare ci sono vari e rilevanti problemi. Quello principale è trovare e convincere produttori /finanziatori privati e pubblici che Termoli è una location meravigliosa.

Occorre ad hoc un Team di Termolesi che consapevoli dei tempi lunghi (non adatti ai politici) sia dotato di determinazione e di un grande amore per Termoli.

Luigi De Gregorio