Nuovi cluster in Molise, massima attenzione a focolai e rientri dall'Estero

CAMPOBASSO. La città di Campobasso rivive l’incubo già vissuto agli inizi di maggio con il cluster dei rom creatosi a seguito del saluto funebre del 30 aprile. Questa volta si tratta di un gruppo di cittadini di nazionalità venezuelana accolti ed ospitati dalla parrocchia Sant’Antonio di Padova del capoluogo di regione.

Si tratta di famiglie arrivate in Italia dalla Serbia attraverso un circuito umanitario e di fede, un progetto di evangelizzazione sostenuto, tra l’altro, dalla Santa Sede. A disposizione dei venezuelani è stato messo un appartamento della parrocchia e, due giorni dopo il loro arrivo, si sono recati in Questura per poter formalizzare la procedura per l’accoglienza.

La scoperta della positività di alcuni di loro e, di una famiglia in particolare, è stata del tutto casuale, sono comunque tutti asintomatici, ma ciò ha ripiombato nel panico la comunità cittadina campobassana e anche quella della vicina Ferrazzano. Infatti, uno dei bambini ospiti ha frequentato la struttura sportiva “City Beach – La Baita” di Ferrazzano, ora temporaneamente chiusa ma, a seguito dei tamponi effettuati agli operatori, agli altri bambini che hanno frequentato il centro estivo e ai loro familiari, non risultano esserci stati casi di contagio.

Il virus però ha avuto modo di estendersi anche oltre la comunità venezuelana, infatti, dei 17 contagiati ben 6 sono persone di Campobasso venute a contatto con il gruppo ospite della parrocchia di Sant’Antonio di Padova della città.

Tra gli altri contagiati, invece, ci sono anche persone della comunità venezuelana ma che erano a Campobasso già prima del lockdown e che sono state contagiate a causa dei contatti con i connazionali giunti il 7 luglio ospiti della parrocchia.

“Asrem”, come ha dichiarato il Direttore Generale Oreste Florenzano, “continua a monitorare la situazione attraverso le indagini epidemiologiche e utilizzando il meccanismo dei cerchi concentrici così come accaduto a suo tempo per il cluster dei rom”.

L’Azienda sanitaria regionale molisana negli ultimi giorni ha pressoché raddoppiato i tamponi quotidiani processati, proprio nell’ottica di delimitare il più possibile il focolaio e contenere, in questo modo, l’espansione del contagio da Covid-19.

Sono aumentate in maniera considerevole le persone sottoposte in isolamento che, dai 6 di qualche giorno fa dal bollettino Asrem di ieri sera erano 83, nonché i soggetti posti sotto sorveglianza che da settimane erano azzerati nel bollettino Asrem e che ora sono schizzati a 116.

Il Molise da settimane era vicino ad azzerare il numero dei casi attualmente positivi che continuavano a scendere con cadenza quasi giornaliera. Nel giro di cinque giorni gli 8 positivi che continuavano ad esserci sono diventati 22 e, con molta probabilità, anche se vivamente speriamo di sbagliarci, il numero dei contagi potrebbe continuare a crescere.

Ieri inoltre, al cluster dei venezuelani nel capoluogo di regione, si è aggiunto in provincia di Isernia, precisamente nel Comune di Pesche, un nuovo cluster legato a dei cittadini di provenienza balcanica, esattamente del Kosovo, che vivevano in Italia da tempo e che nella fase del lockdown si erano trovati nel paese di origine e ora, con la riapertura delle frontiere, sono rientrati.

Dei 3 positivi della giornata di ieri appartenenti al cluster del Kosovo, uno ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche ed è stato ricoverato presso il reparto di Malattie infettive dell’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso.

La scoperta del nuovo cluster si è avuta proprio a causa dei sintomi del paziente ricoverato che ha fatto scattare l’allarme sottoponendo a test tutti i membri della famiglia.

Intanto, nelle prossime ore, saranno processati i tamponi frutto delle indagini epidemiologiche legate agli ultimi tamponi positivi riscontati.

La situazione per il Molise non è delle migliori, tenendo anche conto dell’esiguo numero di abitanti della regione rapportato all’incremento dei casi di contagio da Covid-19 negli ultimi giorni.

Questo ulteriore affondo non ci voleva, proprio ora che anche l’economia regionale provava a ripartire con la stagione estiva forti del fatto di essere una regione quasi a contagio zero.

“Bisogna continuare a mantenere alta la guardia e seguire in maniera scrupolosa le misure di distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale”, questo monito, più volte ricordato dal manager Asrem Florenzano anche in tempi di recessione dei contagi, alla domanda se il pericolo Coronavirus fosse oramai alle porte, sembra ora più che mai attuale.