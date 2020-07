TERMOLI. Con la voce guida di Michele Trombetta, ci siamo affacciati dal muraglione del borgo antico per dare un’occhiata alla spiaggia Nord di Termoli in quest’ultima domenica di luglio, visto che il prossimo weekend sarà già agosto.



La stagione estiva in emergenza Covid, con norme che impediscono il rinnovo del classico cartellone che da oltre 60 anni ci accompagnava da giugno a settembre, sta scorrendo velocissima, tra caldo e improvvisi temporali.

Oggi, nonostante un vento che non vuole abbandonare il litorale, il cielo è sereno, con lieve velature, come aveva previsto il sito meteoinmolise.com.

«Non sono previste precipitazioni. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 21°C. Venti assenti o deboli: in media da NNE 7.9 Km/h. Pressione media: 1014 hPa. Il sole sorge alle 05:51 e tramonta alle 20:21, la luna sorge alle 12:12 e tramonta alle 00:02», quando pubblicato sul portale specializzato.

In effetti, la costa è gremita lo stesso, anche se c’è chi nota delle criticità, anche in relazione alle misure per incentivare il turismo. Com'è noto per la terza domenica di fila i parcheggi sono gratuiti sia a Rio Vivo che sul lungomare Nord, ma c'è chi continua a rilevare che «Non c'è scritto nulla che i festivi e domenica non si paga ed è molto confusionario che in settimana si paga fino alle 20, sempre sui due litorali».