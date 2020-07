PORTOCANNONE. Si legge da più parti della imminente riapertura della tratta ferroviaria Termoli-Campobasso, ormai chiusa ed abbandonata da anni, in preda al degrado ed all'incuria, e divenuta più simile ad una landa desolata che ad una infrastruttura in passato spina dorsale del trasporto ferroviario regionale e non solo.

Si parla di inizio agosto o comunque appena dopo il ferragosto, la data precisa non è stata ancora comunicata con certezza. La notizia non può che farci piacere anche se sorge spontanea la domanda di come mai un tracciato ferroviario, secondario certamente ma su cui erano stati investiti recentemente milioni di denari pubblici, sia stato poi abbandonato in questo modo, a dir poco inopportuno, e richiedendo ora una spesa ulteriore e considerevole per il ripristino e la rimessa in funzione?

Forse in pochi sanno, ed è bene ricordarlo in questa occasione, che la ferrovia Termoli-Campobasso-Benevento è stata una delle prime linee ferroviarie italiane, dopo la Napoli-Portici, e che la progettazione e costruzione del tratto molisano Larino-Casacalenda avvenne nel 1882 ad opera dell'Ing. Giuseppe Muricchio, illustre cittadino di Portocannone e quindi molisano verace, oltre che valente professionista (come scriveva Michele Flocco nel suo “Studio su Portocannone e gli albanesi d'Italia” nel 1985).Certamente la valenza di questa ferrovia, ancora percorsa da locomotori diesel per la mancanza di elettrificazione della linea, non può essere quella di garantire un collegamento con il capoluogo e l'entroterra, se non in casi estremi di interruzione della principale arteria stradale regionale la S.S. 647 “Bifernina”, cosa che ci auguriamo non debba mai accadere.

Il ruolo di questa ferrovia potrebbe, invece, essere prevalentemente di tipo turistico-ricreativo, e vi assicuro che non sarebbe poco, per rivitalizzare borghi e paesi dell'entroterra del Molise che potrebbero diventare così interessanti poli di attrazione turistica con le loro eccellenze nel campo della gastronomia e dell'artigianato, unitamente al patrimonio artistico e paesaggistico-ambientale di cui sono straordinariamente ricchi. Esempi in tal senso non mancano certamente sul territorio nazionale e il vicino Abruzzo potrebbe sicuramente farci da maestro con le sue ferrovie storiche, che attirano migliaia di turisti ogni anno con tutto l'indotto che ne deriva.

Ci auguriamo allora che la ripresa delle corse sulla antica e gloriosa ferrovia Termoli-Campobasso non sia solo un fuoco di paglia, ma ci riporti ai vecchi fasti di un tempo quando le campagne molisane erano attraversate da littorine sbuffanti e fischianti che, nell'area rarefatta dalla calura estiva, annunciavano il loro passaggio tra campi coltivati, oliveti, vigneti, masserie in piena attività e gli innumerevoli caselli tutti abitati, che davano l'idea di un territorio, forse povero certamente, ma sicuramente ordinato ed operoso e che il mondo intero ci invidiava.

E poteva capitare che i tempi di percorrenza non venissero rispettati per qualche imprevisto come un albero caduto, una vacca intenta a brucare erba sui binari o una improvvisa tempesta di neve che con i suoi accumuli rendeva il percorso impraticabile, bloccando anche le più robuste motrici diesel dotate di lame spartineve. Racconti che sembrano impossibili ed appartenere ad un'altra epoca, ma che hanno fatto la storia di questa gloriosa ferrovia e che non è difficile sentire narrare da qualche vecchio molisano. Perché come recitava Pozzetto nel suo famosissimo film, ambientato a Borgo Tre Case, “il treno è sempre il treno”…

Giovanni Battista Muricchio