Termoli come Khorgos (Cina): il più grande “porto di terra” del mondo “in mezzo al nulla”

TERMOLI. Premesso che un porto è una struttura naturale o artificiale posta sul litorale marittimo o sulla riva di un lago o di un corso d'acqua atta a permettere l'approdo e l'ormeggio a navi, natanti e imbarcazioni al fine di consentire lo svolgimento di operazioni commerciali, scalo, manutenzione/riparazione e la loro protezione dalle avverse condizioni meteomarine, vediamo come si può classificare oggiil porto di Termoli, stante le attuali funzioni e le peculiari caratteristiche, nel suo contesto territoriale/ambientale.



E’ di tutta evidenzache il nostro porto non fa sistema,non è cioèinserito in una catena logisticache favoriscanuove opportunità e l’ingresso di nuovi operatori innovatori in modo tale da farlo uscire dalla sua arretratezza e dalla attuale incapacità di servire i traffici marittimi ed il suo retroterra produttivo. Senza scelte minime, infrastrutturali importanti ed adeguate alle capacità di un porto, quello di Termoli, ormai messo con le spalle al muro, “finché il muro regge”, resterà un modello di porto “onshore”,cioè un“porto di terra”con“vista mare”.Così stando le cose all’apparenza non vi sono criticità, né carenze che affliggono diversamente un porto di mare.Ma anche un “porto di terra” deve possedere requisiti e caratteristiche minimeindispensabili, ma efficienti, per assolvere la propria funzione privilegiando la visione del mare in quanto la città si lega al suo porto, e più in particolare deve essere dotato di infrastrutture, arredi e servizisicuri e funzionali come:

servizio idrico nelle aree portuali e sulle banchine ;

; ormeggi lungo banchina ;

; tratti di banchine operative ;

; ciglio banchina del molo Nord Est ;

; presenza incondizionata e libera circolazione sulle banchine operative ;

; aree e spazi operativi (dicasi retro-banchine) ;

; piazzali, lungobanchine e negli spazi calpestabili ;

; servizio di manutenzione e gestione degli impianti tecnologici :

: segnaletica orizzontale e verticale (indicazione/divieto/pericolo) ;

; si ribadisce l’Insufficienza di idonea specificasegnaletica ;

; ealtre peculiarità tipiche e funzionali di un porto “onshore”.

Impianto antincendio;

Idonea illuminazione;

Spaziin banchina e stalli per automezzi di fornitori ed operatori portuali;

Centro/oasi raccolta rifiuti prodotti in ambito portuale;

Sistemazione in sicurezza degli ormeggi e degli arredi;

Servizi alle banchine a mezzo di colonnine funzionanti;

Ripristino di piccoli sgrottamenti sulle banchine, ciglio di banchine e piazzali operativi;

Mantenimento dei fondali in funzione delle attività economiche esistenti;

Valorizzare e migliorare l’accessibilità per rendere la nostra città sempre più attraente turisticamente e consentire il normale svolgimento delle attività di pesca delle marinerie e delle altre attività commerciali a carattere marittimo-portuale, tenendo in considerazione sempre che il porto comunque è “un’area sensibile” e per questo richiede una costante, continua e particolare attenzione;

Il tutto ed altro ancora per fornire decoro a tutta l’area portuale, senza snaturalizzarne la sua funzione vocativa la cui riorganizzazione, per quanto attiene l’uso e l’impiego, va vagliata dagli organi di Governo, dalle imprese marittime, dagli operatori portuali e dello shipping e dall’Autorità Marittima la quale, nell’orbita tracciata dalla legislazione in materia portuale, in ambito portuale svolge delicate e importanti mansioni quali:

(ora erogato in modo empirico senza una gestione/regolamentazione e garanzia che soddisfi tutte le attività marittime, in particolare la essenziale fornitura di acqua alle navi);

(ora non protetti adeguatamente da appositi idonei parabordi cilindrici in gomma tipo Yokoama ed arredi, che risultano in stato di abbandono e degrado, nonché mancanti ed affondati);

(ora dissestati ed in condizioni precarie a danno/rischio della incolumità pubblica, degli operatori e addetti ai servizi portuali, dei passeggeri in partenza e in arrivo, come pure dei turisti che transitano in area portuale);

(attualmente gravemente danneggiata struttura in cemento in più punti con protezione -angolari metallici- completamente divelti e non ripristinati che invadono l’area operativa -banchina- interessata al personale -operatori e servizi- nelle manovre a terra);

(ora interessate da automezzi in libera circolazione in area prettamente portuale che causano intralcio alle operazioni portuali con rischio dell’altrui e della propria incolumità);

(da sempre interdetti/adibiti per deposito di attrezzi / materiali /relitti in stato di abbandono e/o fermo-custodia giudiziale, e in condizioni di pericolosità per gli operatori portuali e dei non addetti (cosiddetti passeggiatori);

(si evidenziano chiusini di ghisa divelti, buche e affossamenti che mettono a rischio il transito degli automezzi, pedoni e addetti al servizi portuali);

(erogazione idrica ai fini igienico-sanitari ed antincendio, a servizio delle banchine e della sicurezza portuale, non efficiente);

(carenteper quanto riguarda la circolazione degli automezzi destinati nel raggio portuale e/o direttamente alle banchine per operazioni di imbarco e sbarco e per approvvigionamenti alle unità navali, compreso le autobotti che effettuano approvvigionamento di combustibile - prodotti infiammabili ai depositi costieri e natanti);

(necessaria nelle aree portuali -tratti di banchina- più esterne ai fini di scongiurare eventuali intromissioni di non addetti/avventoriincuranti del rischio anche di annegamento in caso di caduta dalla banchina);

Riepilogando dunque, affinchè questo porto possa essere considerato e classificato un porto modello “onshore”, - da non confondere conKhorgos, città al confine tra il Kazakistan e la regione autonoma uigura dello Xinjiang, nella Cina nord occidentale, una delle zone più isolate e scarsamente abitate delpianeta-, l’obiettivo più importante da perseguire è quello della messa in sicurezza, con il ripristino e il miglioramento della funzionalità di tutto lo scalo, in primis:

. approvazione piani di sicurezza delle navi e degli impianti portuali;

. funzioni di polizia tecnico-amministrativa marittima afferente la regolamentazione di tutti gli eventi che si verificano negli spazi marittimi soggetti alla sovranità statale;

. il controllo del traffico marittimo;

. le manovre delle navi;

. la sicurezza dei porti;

. le inchieste sui sinistri marittimi;

. collaudi e ispezioni periodiche dei depositi costieri e degli impianti portuali parzialmente pericolosi;

. la circolazione di automezzi e persone in ambito portuale.

No comment riguardo ai fondali, ormai “work in progress”, ma è bene anche sapere che la costa occidentale del mare Adriatico sviluppa una lunghezza di ca. 800 km con una scarsa profondità delle acque e fondali sabbioso-argillosi alimentati dagli apporti provenienti dal Po e dai diversi bacini appenninici. Il problema dell’insabbiamento è quindi comune a tutti i porti del ns. versante da Venezia -Chioggia, Ravenna, Pesaro, Ancona, Civitanova, Pescara, Ortona, Termoli, Manfredonia, Barletta, Molfetta, Bari, Monopoli, Brindisi- fino ad Otranto.

Non ultimo, e per avere un quadro finito sul modello di un porto “onshore”,è doveroso sapere che, anche per un porto di terra,una anomala ed equivoca utilizzazione -perdita del suo stato naturale- della infrastruttura comporta comunque un depauperamento, ossia conseguenti danni economici a discapito del territorio edell’intera filiera di utenzache se ne serve.

A proposito di Khorgos: la città è situata tra le montagne Kazake e il deserto di Saryesik-Atyrau in Kazakistan, a soli 130 chilometri dal cosiddetto Polo dell’inaccessibilità, il punto del continente eurasiatico più distante dal mare e dall’oceano in ogni direzione. Dal 2015, però, Khorgos è diventato uno degli snodi più importanti dell’economia mondiale: la Cina infatti decise di costruire lì un porto

di scambio per il trasporto delle merci via terra che attraverso l’Asia Centrale raggiungono poi l’Europa occidentale. Il porto di terra di Khorgos è uno dei progettipiù importanti dell’iniziativa cinese conosciuta informalmente come “Nuova Viadella Seta” e più formalmente come la “Belt and Road Initiative”(B.R.I.), e moltoprobabilmente diventerà il più grande“porto di terra” del mondo.

E, come disse un martire dai “giusti ideali”: “L’unico modo di conoscere davvero iproblemi è accostarsi a quanti vivono quei problemi e trarre da essi, da quello scambio, le conclusioni” (E. Che Guevara), concludo, senza spezzare la penna, con:“una città di mare deve avere un porto di Mare altrimenti è diversamenteidentificata”.

Antonio Fusco

Agente marittimo