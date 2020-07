TERMOLI. Piero Ottone scriveva: «Non sono gli errori a fare scandalo. Quel che preoccupa è la convinzione, sempre più diffusa, che le buone maniere siano un'anticaglia, e che non valga la pena di impararle». Una citazione, nel tempo spesso abusata, che in alcuni casi calza a pennello, soprattutto quando ci si riferisce a dei comportamenti scorretti tenuti da alcuni soggetti e che portano, inevitabilmente, all’inciviltà. È il caso che ha per protagonista la deprecabile abitudine di parcheggiare la proprio vettura senza preoccuparsi degli eventuali disagi che, il malcostume, arreca agli altri.

Siamo a Rio Vivo, domenica 26 luglio, piena estate: il sole è alto nel cielo, le spiagge sono gremite, i turisti affollano il Lungomare sud ed i parcheggi iniziano a scarseggiare. È qui che entra in scena la creatività: l’autista di un’auto, marca Volskwagen, ha ben pensato di posteggiare il proprio veicolo in corrispondenza di uno dei restringimenti di carreggiata nati per evitare gli investimenti e costringere le due e quattro ruote a rispettare il limite di 30 km/h, rendendo il transito veicolare difficile ed ostacolando le manovre di eventuali mezzi di soccorso impegnati costantemente a protezione delle persone.

Numerose le auto, soprattutto quelle di grossa cilindrata, costrette ad impegnare la corsia opposta, con tutti i rischi del caso, per poter continuare la propria marcia, creando file più o meno corpose a seconda dell’orario. Il malcostume ha generato anche numerose critiche da parte dei turisti e dei pedoni, costretti a prestare più attenzione, rispetto al dovuto, per evitare di essere falciati dalle auto in transito.