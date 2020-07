LARINO. Il Molise, in passato terra di conquista di diversi popoli, da sempre punta ad uscire da quel cono di ombra in cui si trova a causa dell’arretratezza di alcuni servizi essenziali, talvolta addirittura assenti. Eppure il suo territorio variegato e la ricchezza del patrimonio artistico ed archeologico, frutto per l’appunto delle varie colonizzazioni avvenute nei secoli, sarebbe un facile appiglio per la rinascita turistica del Molise.

E invece, nel 2020, si assiste a delle scene quasi surreali che sembrano uscire dai film comici o dagli sketch televisivi: a Larino, ad esempio, le immagini dei turisti inerpicati sul muro esterno che costeggia l’Anfiteatro chiuso per scattare delle foto, sono divenute virali, attirando non poche critiche dalle associazioni e molto rammarico nel cuore di chi, dopo aver macinato diversi chilometri per visitare una delle più belle testimonianze della storia larinese, vede il suo sogno infrangersi.

A denunciare la situazione di insostenibilità turistica è Ala Associazione Larinese Ambientale che, tramite il suo presidente Giuseppe Lapenna, scrive: «Riteniamo che, sia necessario instaurare un contatto diretto e duraturo con la Soprintendenza affinché si consenta la riapertura e quindi, la fruibilità ai cittadini e turisti, dei siti Archeologici frentani.

Da giorni assistiamo a scene, come riportate in foto, che vedono turisti aggrappati alla recinzione del sito dell'Anfiteatro. Una situazione, questa, non più sostenibile.

Non possiamo pensare ad un rilancio socio-culturale ed economico volto alla promozione del turismo senza prima rendere fruibile i numerosi siti archeologici del territorio. Non dimentichiamo, essi rappresentano il nostro patrimonio storico-culturale e cotanta bellezza merita di essere ammirata e "vissuta", pur tutelandolo con tutte le dovute accortezze.

Noi, come realtà associativa, promuoviamo una rete di raccordo per favorire l'interloquire con le Istituzioni preposte».