Coronavirus in Italia, continuano i focolai: 254 positivi e 5 morti nelle ultime 24 ore

ROMA. Il bollettino odierno rilasciato dalla protezione Civile sull’emergenza coronavirus in Italia mostra ancora dei dati poco incoraggianti: malgrado i nuovi casi siano scesi (+254 contro i 275 di ieri per un totale di 246mila118), continuano a registrarsi i decessi, di cui 5 solo nelle ultime 24 ore portando il numero totale a 35mila107 vittime.

Le persone attualmente positive, in Italia, sono 12mila565, 123 in più rispetto a ieri. Cala anche il numero dei guariti con 126 persone che lasciano l’ospedale contro le 128 di ieri per un totale di 198mila446. Sono 735, invece, i pazienti tuttora ricoverati, di cui 44 in terapia intensiva e 11mila786 in isolamento domiciliare.

I tamponi totali, nelle ultime 24 ore, sono 40mila 526 per un totale di 6milioni 560mila 572 registrati da inizio pandemia. A questi dati, tuttavia, manca il resoconto della regione Basilicata che non ha ancora provveduto ad inviare la documentazione.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

6.771 in Lombardia

1.444 in Emilia Romagna

935 nel Lazio

802 in Piemonte

722 in Veneto

355 in Toscana

352 in Campania

203 in Liguria

195 in Sicilia

122 nelle Marche

112 in Abruzzo

105 in Friuli Venezia Giulia

79 in Calabria

78 in Puglia

46 in Basilicata

22 in Molise

19 in Sardegna

17 in Umbria

1 in Valle d’Aosta