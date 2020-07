Cives Molise, Morena Ricciuti è la nuova presidente

CAMPOBASSO. Passaggio del testimone al nucleo cives di Campobasso-Isernia: Morena Ricciuti è la nuova presidente.

In data 25 Luglio 2020, a Campobasso, si è tenuta l’assemblea elettiva del direttivo CIVES che ha visto il passaggio del testimone dall’infermiere Marco Ricci, che ha guidato per anni il nucleo provinciale, alla collega Morena Ricciuti.

Costituitasi nel 1998 per volontà della Federazione Nazionale Collegi IPASVI (ad oggi FNOPI), CIVES è un'associazione di volontariato nazionale articolata su base provinciale formata esclusivamente da infermieri regolarmente iscritti all'OPI provinciale di riferimento. Dall’inizio della pandemia il CIVES Campobasso - Isernia è stato operativo su svariati fronti: dal pre-triage nei nosocomi molisani, al servizio di consegna dei dispositivi di protezione individuale alle strutture dislocate in Molise ed alla consegna dei farmaci ai più vulnerabili.

Il contributo di ogni infermiere, in un momento storico come questo, è stato fondamentale per sostenere tutti coloro che vivono in situazioni di estrema fragilità e difficoltà.

Ringraziamo il presidente uscente Marco Ricci, per il lavoro svolto con dedizione ed attenzione alle esigenze della comunità ed auguriamo un buon lavoro alla Presidente Morena Ricciuti ed al direttivo tutto.

Il nuovo consiglio direttivo sarà così composto

Ricciuti Morena: Presidente

D’Aquila Grazia: vice presidente

Sciullo Enrica: direttore operativo

Di Niro Sabrina: segretaria

Colucci Daniele: tesoriere

De Simone Andrea: consigliere

Di Cesare Andrea: consigliere

Revisore dei conti:

Lanzillo Oriana

Trolio Assunta

Vasile Carmine

Garanti:

Volpacchio Giulia

Mancini Adele