Il futuro delle Rsa, occorre un'accorta regia

CAMPOBASSO. Molise sott’occhio, l’Italia col cannocchiale. Nella 20^ regione le strutture che ospitano gli anziani non sembrano avere perso di credibilità come è capitato per tante altre in Italia. In effetti, a parte determinate vicende finite sulla Stampa, in questo tènue lembo di territorio non si sono registrati decessi rilevanti mentre altrove sono morte la metà delle persone per covid-19. In Italia gli anziani deceduti sono stati oltre 7mila. Eppure, lungo lo Stivale, si contano quasi 188mila posti-letto distribuiti in 7mila strutture, con un ‘turn-over’ intorno al 25% annuo, per un totale di 250mila posti per ricovero suddivise tra ‘case di famiglia, ‘di riposo’, ‘ville fiorite’ ed altra fantasiosa onomatopèa riconducibile al pantheon-Rsa. Si tratta di strutture private o convenzionate che valgono tra i 3 ed i 4mila euro/mense per ciascun ricoverato. Le rette sono erogate dagli ospiti stessi oppure da Comuni e Regioni. Ed è stato soprattutto al loro interno che si sono registrati i decessi (ma non a Larino, dove opera una Rsa ed una Casa-albergo ente morale). Gli eventi luttuosi hanno toccato il 40%, con un picco del 43 in Lombardia; e il dramma non si è verificato solo nelle strutture improvvisate, o carenti di personale, ma anche in quelle che – sino a qualche tempo fa – erano considerate - dal colto e dall’ìnclita - eccellenze conclamate (come il Pio albergo Trivulzio).

Nel mondo, insieme a Germania e Giappone, l’Italia è la Nazione che conta il maggior numero di anziani al mondo. Perciò viene da chiedersi dove si sia sbagliato al punto da rendere possibile un simile fallimento. Ma, mentre è subito balzato all’occhio l’evento drammatico legato a tante morti, è rimasta ‘nascosta’ la gestione ottimale di moltissime Rsa. Parliamoci chiaro il contagio era, e sarà, assolutamente inevitabile anche per il futuro, a meno che non venga eseguita una prassi gestionale corretta. Vediamo perché. In molte di tali strutture manca la figura del geriatra e, per conseguenza, viene meno l’assistenza per i malati (quella più complessa) devoluta al medico curante di ciascuno. In effetti la diffusione maggiore dei contagi è stata legata al fatto che non pochi medici affluivano in ciascuna sede dall’esterno per gestire i pazienti; cosicché sono venute meno soprattutto le norme igieniche ambientali di rito. Di contro le Rsa dovrebbero dedicarsi esclusivamente a chi non può essere seguito a casa propria dall’assistenza domiciliare; poi andrebbero ripensate le strutture in termini di rapporto volume/ospiti con la elevazione degli ‘standards’ di formazione del personale. Nella sostanza una Rsa andrebbe predisposta come struttura multi-spazio e multi-scopo. Esiste un decreto del 1989 del Presidente del Consiglio dei ministri che individua i limiti con cui vanno definiti i requisiti strutturali e dimensionali delle Residenze. Spazi dove realizzare: locali per l’assistenza; locali afferenti in attinenza allo svolgimento dell’attività sanitaria.

Purtroppo sono proprio questi ad essere restrittivi per la dimensione delle camere, per le attività collettive e per quelle di socializzazione (2 mq per ospite, 20 m per 20 con 40 per il soggiorno). La maggior parte delle persone accolte è disabile; ed in ispazi tanto ristretti non sarebbe possibile tenersi lontani dalle contaminazioni. Per di più la normativa non prevede una percentuale di camere singole se non in talune situazioni particolari (p.e., pazienti-Alzheimer). Servirebbero anche stanze di compensazione (per fare da filtro) per il personale sanitario e per gli ospiti che possono portare dall’esterno anche un semplice raffreddore. In termini di ‘governance’ la diversificazione nella tipologia di offerta assistenziale imporrebbe una regia pubblica capace di valutare attentamente i singoli casi a livello centrale per indirizzarli, poi, in direzione della soluzione la più coerente. Insomma, per concludere, il modello Rsa attuale (fatta eccezione per alcuni – pochi! – casi) si è rivelato inadeguato ai tempi d’emergenza marcati dal coronavirus. Ragion per cui c’è solo da sperare che la paventata ripresa autunnale dei contagi possa essere più blanda, al punto di non combinare altri guai grossi quanto quelli già patiti nei primi mesi dell’anno.

Claudio de Luca