Il cordoglio dell'Ordine degli infermieri per la tragica scomparsa di Marisa Quici

CAMPOBASSO. Si chiamava Marisa Quici la donna morta questa mattina sulla strada che dall'ospedale "Cardarelli" di Campobasso porta al centro della città. Aveva 61 anni, era di Campobasso, moglie e madre di tre figli aveva appena smontato dal suo turno lavorativo in ospedale dove lavorava come infermiera nel reparto di Medicina.

L’Ordine della Professioni Infermieristiche di Campobasso-Isernia esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia della collega Marisa Quici, scomparsa prematuramente.



Poco prima delle 9 il terribile impatto frontale con un suv Bmw nero proveniente dalla corsia opposta, condotto da un 54enne campano, di Portici ora ricoverato in ospedale. Lo schianto non ha lasciato scampo alla donna a bordo della Hyunday, bianca , morta sul colpo. I Vigili del Fuoco di Campobasso hanno dovuto lavorare molto per estrarre il corpo dall'ammaso di lamiere. Sul posto la Polizia Municipale di Campobasso che ha effettuato i rilievi del caso per addivenire alle cause del terribile sinistro stradale. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito presso il vicino ospedale e la Polizia stradale.