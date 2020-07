CAMPOMARINO. Con fede e devozione la comunità di Campomarino ha rinnovato la solennità di Sant'Anna. Domenica 26 luglio 2020, nella chiesa del lido, sono state celebrate quattro messe (così come avviene nei giorni festivi) e due al paese, per consentire di accogliere - in rispetto delle misure antiCovid - non solo i fedeli del posto ma anche i tanti turisti e villeggianti che in queste settimane affollano la zona della marina. La messa delle 19.30 è stata presieduta dal vescovo, Gianfranco De Luca, che ha ricordato le figure dei Santi Anna e Gioacchino, genitori della Vergine Maria, rinnovando un invito a riflettere attraverso le Scritture. “In questa festa – ha osservato – possiamo riscoprire la nostra vocazione di figli di Dio. Ognuno di noi è chiamato alla Santità e al bene e ciascuno risponde come vuole in piena libertà. Per questo – ha aggiunto mons. De Luca – è importante il discernimento, ovvero la capacità di capire qual è il bene che Dio vuole per me adesso”. Il parroco, don Rosario Candigliota ha ringraziato il vescovo e tutti coloro che hanno preso parte alle celebrazioni in una giornata vissuta in preghiera e condivisione comunitaria. Presente il sindaco di Campomarino, Pierdonato Silvestri.

Come ogni anno, al termine delle messe, è stata rinnovata anche la benedizione delle mamme in dolce attesa e dei papà.

Sant'Anna, raffigurata nella statua in compagnia di Maria Bambina, è la protettrice delle partorienti.