Pubblicati i nuovi orari della tratta ferroviaria Termoli-Larino-Campobasso

LARINO. Dall'associazione ViviLarino una buona notizia: «Trenitalia ha pubblicato gli orari ufficiali dei collegamenti ferroviari Campobasso-Termoli. Un importante servizio per tutto il territorio, evidenziamo che i tempi di percorrenza della tratta Larino-Campobasso sono di circa un'ora, con notevole beneficio per i pendolari fruendo del servizio dalla centralissima stazione ferroviaria. Riportiamo di seguito gli orari dei treni che partiranno dalla stazione di Larino in direzione Campobasso e Termoli dal 9 agosto 2020. Da Larino per Campobasso partenza ore 7.04, arrivo 8.10, partenza ore 12.49, arrivo 13.57; da Larino per Termoli partenza ore 7.04, arrivo 7.50, partenza ore 19.32, arrivo 20.15.