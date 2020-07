LARINO. Dopo la requisitoria dell'associazione Ala che abbiamo pubblicato ieri, sulla vicenda dell'anfiteatro frentano chiuso a Larino è intervenuto anche il sindaco Pino Puchetti, che rivolgendosi a Luigi Lapenna, ha così commentato: «Ciao Gino, hai perfettamente ragione. Vorrei dirti che, quest'anno c'è ancora l'emergenza Covid-19.

I siti archeologici di Altilia e Pietrabbondante sono stati riaperti da pochi giorni. Su mia sollecitazione, con una nota di qualche giorno fa ho chiesto di riaprire l'Anfiteatro. La risposta che mi è stata data è che non era possibile la riapertura del sito a Larino, per mancanza di personale, poiché quello finora utilizzato lavorava in smart-working. Per tale motivo si è deciso, di concerto con la Sovrintendenza, di riaprire al pubblico l'Anfiteatro mediante visite guidate, mettendo a disposizione a chi volesse visitare, la presenza dei ragazzi del servizio civile. Stamattina mi hanno informato che la convenzione è all'attenzione della Sovrintendente. Sono fiducioso che dalla prossima settimana sarà possibile accedere al sito. È giusto ricordare, inoltre, che dopo 9 anni, lo scorso anno, con l'impegno di tutta l'amministrazione si è riusciti ad utilizzare il sito per attività teatrali e musicali, portando a Larino artisti di levatura nazionale. A presto».

Oggi pomeriggio c'è stato un sit-in, organizzato da Annarita De Notariis, del comitato Basso Molise per il Bene Comune, con la presenza di amministratori, associazioni, tra cui la stessa Ala, e cittadini, intervenuta anche la deputata pentastellata Rosa Alba Testamento, alla quale è stato chiesto dal primo cittadino un intervento presso il Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini.