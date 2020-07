Dal sisma di San Giuliano al coronavirus, l'onestà intellettuale di Agostino Miozzo

LARINO. Nell’ottobre 2002, esercitavo le funzioni di Comandante della Polizia locale di Larino, sede di Centro operativo misto durante gli eventi simici verificatisi nel cratere. Da un momento all’altro, mi ritrovai a vivere, e ad operare, in una vera babèle. Investito dal Comune, sin dagli Anni ’80, della responsabilità della materia “protezione civile“, ebbi a redigerne il piano relativo.

Fu allora che conobbi personaggi ineccepibili tra cui il dottor Guido Bertolaso ed il dottor Agostino Miozzo. Credo che persone come queste mi abbiano insegnato tanto. Quest’ultimo oggi è il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico di Palazzo Chigi, ed è ben noto a Larino, in San Giuliano di Puglia, in Santa Croce di Magliano d in altri Comuni, per essere stato sempre presente ai tempi di quel ricordevole evento.

Laureato in medicina, ha lavorato per l’Amministrazione statale sin dal 1984, prima al Ministero degli esteri e poi alla Presidenza del Consiglio. Da quanto se ne sa, Giuseppe Conte avrebbe disatteso soltanto una volta l’indifferibile parere del succitato organismo; precisamente quando, all’inizio dello scorso marzo, gli espertissimi suggerivano di apprestare una ‘zona rossa’ nei dintorni di Bergamo. Quella volta il premier nicchiò; ma, a parte tale pesante eccezione, il Governo non ha mai dubitato della preparazione dei suoi componenti ed ogni decisione è stata sempre demandata ai super consulenti del citato Comitato. Certo stabilire il valore e l’autorevolezza di uno scienziato non è semplice, ma c’è un parametro che è sicuramente affidabile. Questo è l’ “n-index”, un indicatore che tiene conto delle pubblicazioni e delle citazioni.

Tra i venti esperti di Palazzo Chigi quelli nominati sono sedici, ma solo quattro raggiungono numeri elevati. Ciò nonostante, da mesi, il Governo propina alla pubblica opinione la solita litania deresponsabilizzante, attendendo le indicazioni dagli esperti del Comitato scientifico. Non tutti i super-componenti sono accademici, ma il coordinatore Miozzo (con la sua brava esperienza) ha già fatto sottolineare - a verbale - di non gradire il ruolo, che si vorrebbe assegnare (a lui ed agli altri) di parafulmine.

“Noi siamo solo spettatori, mica l’oracolo di Delfi”, ha avuto a spiegare durante un’audizione a chi gli chiedeva lumi sulla organizzazione del prossimo anno scolastico di cui rimane competente l’incolpevole (sotto ogni profilo competenziale) Ministra Azzolina. “Siamo rimasti sorpresi – ha detto Miozzo - nel rilevare che le nostre indicazioni vengono trasformate in decreti. A noi, in effetti, vengono richiesti solo pareri. Se poi questi si traducono nei provvedimenti pubblicati, la responsabilità non può che essere – oggettivamente - del Governo e non certo nostra”.

In sostanza Agostino Miozzo non vuole far passare il Comitato, di cui è Coordinatore, per l’unico artefice dei destini collegati agli èsiti nefasti del coronavirus. “A mio parere – fa sapere ai deputati – molti sovrastimano il ruolo e la funzione nostra di esperti chiamati a dare solo una consulenza scientifica”. In poche parole accusa il Presidente Conte di avere trasformato l’aggregazione di esperti in una foglia di fico dietro cui si tentano di nascondere le ‘nudità’ (le eventuali ‘vergogne’?) del Governo.

E, da questi lai, si evince la solita storia, già trattata da questa testata: la pandemia non è equiparabile ad una guerra. Solo questa è prevista formalmente dalla Charta. Pertanto non doveva essere applicato l’art. 78 della Costituzione per il coronavirus quanto piuttosto il 117. Niente dpcm, dunque, ma solo decreti-legge convertibili in legge, dal Parlamento, entro sessanta giorni Ed ecco perché un gruppo di giuristi ha voluto rendere destinatario il Presidente del Consiglio di una nota secca e precisa: "Le restrizioni delle libertà fondamentali generano gravi dubbi di costituzionalità e rappresentano un pericoloso precedente per lo Stato di diritto”.

Il testo completo è stato sottoscritto da duecento esperti, tra cui Franco Grande Stevens (storico legale di Gianni Agnelli), Nerina Boschiero (della Facoltà di giurisprudenza di Milano), Stefano Scovazzo, Maurizio Giordano e Maria Paola Demuru, Antonio Baldassarre, Sabino Cassese. Sono state allertate anche molte Procure d’Italia, cosicché la mole di sottoscrizioni giuridiche e di fascicoli penali dovrebbero comunque far riflettere chi si è autoeletto “avvocato difensore del Popolo italiano”.

In effetti l’ipòtesi su cui lavorano i Pm di Bergamo è il reato di epidemia e di strage colposa. Le accuse potrebbero essere derubricate e, per ciò stesso, non dovrebbero impensierire il premier; ma la carne a cuocere sta diventando sicuramente tanta (c’è persino il mancato approvvigionamento di reagenti per fare i ‘test’ a chi aveva gravi infezioni respiratorie). Di qui la presa di posizione di Agostino Miozzo che ha inteso distinguere tra eventuali colpe e la semplice formulazione di pareri tecnici.

Claudio de Luca