TERMOLI. Il Lungomare Sud termolese diventa spesso protagonista, suo malgrado, di gesti incivili a causa di persone che, incuranti delle norme stradale, parcheggiano le proprie vetture impedendo il passaggio a pedoni ed eventuali mezzi di soccorso. La situazione si trascina ormai da diverso tempo e si aggrava in particolar modo durante il periodo estivo, quando l’isola pedonale ed il parcheggio nella traversa di via Rio Vivo a ridosso degli stabilimenti balneari diventano il cuore pulsante del turismo balneare e della movida serale.

Un comportamento scorretto, già segnalato in precedenza da TermoliOnLine (LEGGI), che continua a generare disagi. Da qualche giorno, però, sono comparsi due cartelli, scritti a mano, che suggeriscono agli automobilisti di armarsi di buon senso, invitandoli ad avere rispetto per la segnaletica stradale. Il primo è stato posizionato proprio nei pressi della rampa che consente un accesso facilitato ai mezzi di soccorso alla spiaggia e cita: «Lasciare libero l’accesso alla rampa per ambulanza. Potrebbe servire a te».

Il secondo cartello, invece, è stato posizionato nei pressi del lido “Buena Vista Social Club”, proprio sull’area destinata esclusivamente ai pedoni e che, ogni anno, viene vandalizzata dai parcheggi selvaggi ad opera di automobili e scooter e dove, lo scorso anno, un ragazzo a bordo di un ciclomotore ha investito un ragazzino di 8 anni uscito fortunatamente illeso dal sinistro. Qui il manifesto prende la doppia funzione di invito a non posteggiare e di avviso: «È assolutamente vietato parcheggiare in zona pedonale - si legge – Rischio multe e rimozione veicolo. I vigili non ci avvisano». Chissà se il messaggio verrà recepito.