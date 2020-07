TERMOLI. Il giornalista Giuliano Malatesta visita Termoli per un articolo sulla nostra città. Proveniente da Vieste è giunto ieri a Termoli, il giornalista Giulio Malatesta della Rivista Studio- Attualità Cultura Stili di Vita, per scrivere un articolo dedicato alla nostra città.

Partito qualche settimana fa da San Remo, stà visitando numerose città che si affacciano sui mari italiani per portare, all'attenzione dei lettori della rivista in cui lui scrive, aneddoti, leggende e curiosità che appartengono ai centri che lui visita. Ad attenderlo a Termoli il presidente dell'Archeoclub Oscar De Lena che ha accompagnato il gentile ospite per il nostro bellissimo Borgo Antico, alla Cattedrale, facendolo passare nella "rejiecelle" e sul terrazzo del Castello per fargli ammirare, in una calda giornata estiva, la bellissima spiaggia della nostra Termoli e raccontandogli fatti e personaggi che appartengono alla nostra storia .

Il tour si è concluso nella tarda mattinata nel ristorante "Osteria dentro le Mura" dove lo chef Antonio Terzano ha illustrato all'ospite una delle sue specialità tipica della nostra città "'u pappòne".

Tanti gli apprezzamenti per Termoli e, dopo i saluti, proseguo del suo viaggio per altre località marinare abruzzesi, marchigiane e romagnole.