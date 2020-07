Consulta della disabilità, uno strumento efficace e a partecipazione diretta

LARINO. Approvata l’istituzione della Consulta delle Disabilità e Neurodiversità durante il Consiglio comunale dello scorso 14 luglio 2020.

Un tappa importante che vede la cittadina frentana muovere passi verso nuovi percorsi per una politica di pari opportunità all’insegna dell’inclusione.

La proposta a firma della consigliera di minoranza Graziella Vizzarri de “Il Germoglio”, come da lei riportato durante l’Assise comunale, ha la forte valenza di essere un organo tecnico-consultivo di partecipazione attiva, dialogo e proposte sulle attività e sui programmi riguardanti le persone con disabilità e neurodiversità.

La sua funzionalità si esprime nel fornire gli indirizzi di intervento diretto alle persone con le caratteristiche summenzionate e nel coadiuvare la stessa Amministrazione nel perseguimento dei seguenti obiettivi: attivare e responsabilizzare tutte le Istituzioni preposte comunali e regionali affinché si garantiscano le pari opportunità. Quindi, uno strumento efficace che vede la partecipazione diretta di chi vive la disabilità e neurodiversità, parte attiva nell’evidenziare le difficoltà legate alla vivibilità quotidiana e al contesto sociale e territoriale.

Protagonisti nel promuovere azioni che garantiscano l’equità sociale, quantificabili con una programmazione e progettazione condivisa con le stesse Istituzioni ed Enti operanti nel settore. Braccio operativo che entra in rete con tutti gli attori operanti nel settore e la collettività stessa. Gli organi della Consulta sono: l’assemblea, l’ufficio di presidenza e i gruppi di lavoro, quest’ultimi sono la forza motrice che mette in relazione le operatività con le azioni da promuovere. Altro punto cardine su cui punta la Consulta è il favorire la coerenza tra la domanda (i bisogni presenti sul territorio) e la risposta più capillare possibile. Sono molte le iniziative che possono diventare una realtà efficace nella comunità frentana, usufruendo della presenza della Consulta, come altrettanto molte sono le attese delle tante famigliee persone che vivono le disabilità e neuro-diversità.

Un’attesa che, per un errore procedurale dovuto al mancato passaggio nella commissione pertinente prima della discussione in Consiglio comunale, rischia di rallentare l’operatività della Consulta. Infatti il regolamento dello stesso è attualmente in discussione nella Commissione di Affari Generali e Sanità. Non dimentichiamo che, nella fase emergenziale dovuta al Covid-19 si è avvertito moltissimo il bisogno di un organo simile, esso avrebbe garantito i dovuti supporti o meglio adeguati al fabbisogno. Infatti come tante volte evidenziato dalle famiglie si è percepito molto, nella comunità frentana, il senso di abbandono e la mancanza di ascolto, sicuramente dovuto alle stato di lockdown, ma comunque un vuoto sociale.

La consulta della Disabilità e Neurodiversità, quindi, è uno strumento operativo dei cittadini e l’Amministrazione stessa per creare l’azione inclusiva e condizioni di pari opportunità che, rendono la comunità ed il contesto sociale a misura della persona. Questo segnerà per la cittadina l’inizio verso il cambiamento culturale inerente il delicato argomento, aprendo così una nuova era di politiche sociali.