Luca Massimi torna ad arbitrare in serie A, dirige stasera Lazio-Brescia

TERMOLI. Torna a dirigere un incontro di serie A il direttore di gara termolese Luca Massimi, alla sua seconda apparizione nel massimo torneo calcistico nazionale, questa sera, alle 19.30, in un match delicato sia per la lotta per il secondo posto: Lazio-Brescia.

Il debutto ai massimi livelli avvenne prima in Coppa Italia, con Napoli-Perugia a gennaio, quindi con Sampdoria-Cagliari in serie A. Molte già le apparizioni come 4^ uomo nel team arbitrale scelto per le gare del campionato.

Allo stadio Olimpico da tenere d'occhio anche Ciro Immobile in corsa per la scarpa d'oro e per il primato di reti detenuto da Gonzalo Higuain.