​Semplificare le spese aziendali: la soluzione più efficace è quella di Qonto!

TERMOLI. Nelle aziende con collaboratori che effettuano periodicamente spese per conto dell’azienda anticipando denaro di tasca propria si devono presentare formalmente le richieste di rimborso all’azienda. Il rimborso viene di solito fatto il mese successivo (o quello dopo ancora) direttamente sullo stipendio. Questo significa che alle spalle di questo accredito c’è un iter burocratico e fiscale molto preciso. Il collaboratore deve sostanzialmente presentare al reparto amministrativo della sua azienda la nota spese aziendale.



L’ufficio responsabile provvederà a controllare tutti i dati forniti nella stessa e i giustificativi di spesa per poter autorizzare il rimborso. È risaputo che, pur essendo una procedura tutto sommato semplice, di fatto essa fa cadere molto spesso in errore. I dati richiesti, infatti, sono tanti e basta un po’ di distrazione per sbagliare. Questo significa che l’ufficio amministrativo dovrà far rivedere la pratica alla persona che dovrà ricompilare il tutto e rinviarlo etc.

La questione della nota spese aziendale, insomma, finisce per essere ardua e per questo ogni impresa ne farebbe volentieri a meno. Questo è possibile ed è molto più facile di quanto ci si potrebbe aspettare: la soluzione è quella che fornisce, per esempio, Qonto con il suo conto corrente business per PMI, StartUp, Società di Capitali e professionisti.

La soluzione di Qonto: carte di debito aziendali

Con il conto corrente business di Qonto l’azienda può richiedere per i propri collaboratori delle carte di debito aziendali nominative. Il titolare del conto può impostare limitazioni sulle stesse in modo tale che il dipendente possa effettuare solo le spese autorizzate.

Ogni spesa è possibile controllarla da remoto anche quotidianamente: questo sistema consente quindi di monitorare e gestire i flussi di denaro in entrata e in uscita dal conto corrente effettuati dai propri collaboratori. Trattandosi di una carta di debito il dipendente non potrà mai superare quanto presente sul conto, cosa che per esempio accade dove si opti per una carta di credito.

La carta di debito aziendale Mastercard è sicura e pratica. Per ogni spesa effettuata al collaboratore non resterà che aprire l’applicazione di Qonto dal proprio smartphone o tablet, cliccare sulla notifica che riceve per poter così allegare la foto del giustificativo, aggiungendo eventuali note utili all’ufficio amministrativo.

Il vantaggio del “metodo Qonto”

Utilizzando le carte di debito aziendali è possibile per il dipendente attingere direttamente al conto corrente della sua impresa, senza dover anticipare denaro e quindi senza dover attendere, né richiedere rimborsi.

L’azienda dal canto suo non dovrà effettuarne, limitandosi a controllare i giustificativi inviati via smartphone con una foto dal dipendente.

Con questo sistema in amministrazione è possibile monitorare per ogni singolo collaboratore le spese, dividendole poi per tipologia di spesa per poter avere, volendo, una visione d’insieme dei vari centri di costo aziendali. Capire come si utilizzano i fondi aziendali è sempre importante per gestire al meglio un’impresa e puntare sempre al miglioramento.