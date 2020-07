Centrato un 5 al Superenalotto a Campomarino lido

CAMPOMARINO. A Campomarino è stato centrato il "5" al Superenalotto da 38.779,77 euro, uno dei premi più alti della giornata di ieri martedì 28 luglio. Il Molise sfiora nuovamente il "6". L'ultimo "5" in regione era arrivato ad aprile 2019 con la giocata convalidata nell'emporio, sempre a Campomarino, di Maria Glave. Il Jackpot, intanto, continua a salire e, per il prossimo concorso, metterà in palio 19,7 milioni. L'ultimo "6" è stato centrato il 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Molise non è mai stato centrato. (Fonte Ansa).