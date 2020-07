Servizi sociali, il Molise è quella che riceve meno

CAMPOBASSO. Partiamo da un esempio recente, e vediamo come sono stati spesi i 400 milioni resi disponibili per i buoni-spesa dopo il coronavirus. Quindici milioni a Roma, 7,6 a Napoli, 7,2 a Milano, 5,1 a Palermo, 4,6 a Torino, 3 a Genova.

Fino ai micro-stanziamenti da 600 euro a testa per una quarantina di Comuni-minimi dal punto di vista demografico. Angelo Borrelli, Capo della protezione civile, ha riequilibrato i fondi sulla base al reddito medio dei residenti, non dimenticando i centri con poche decine di abitanti. Poi i Servizi sociali dei Comuni italiani hanno stabilito come distribuire i fondi attribuiti. Il fatto è che la spesa già presentava grandi differenze da una Regione all’altra. In effetti si passa dai 423 euro pro-capite del Trentino Alto Adige ai 22 della Calabria. Questa la differenza – abissale! - tra la prima e l’ultima regione nella classifica della spesa per i servizi sociali dei Comuni.

L'Emilia-Romagna spende sette volte più della Calabria, che fa registrare anche il valore più basso di tutta l'Italia per le spese di istruzione. Questo dicono i dati elaborati dalla Sose allo scopo di aggiornare il report sulla «Ricognizione dei livelli delle prestazioni che le Regioni a Statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi. Dal 2017 questo organismo svolge (con la collaborazione dell'Istat e delle Regioni) una ricognizione delle prestazioni effettivamente erogate da tutti i governi locali e dei relativi costi sostenuti per i servizi sociali e dei servizi complementari di istruzione. Il lavoro riporta i risultati relativi al monitoraggio della spesa e dei servizi erogati dai diversi enti territoriali nell'ambito dei settori di Istruzione pubblica, dei servizi sociali e degli asili-nido. Lo ‘screening’ è stato svolto avvalendosi dei dati utilizzati da Sose nell'attività di stima dei fabbisogni-standard dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane. Le principali evidenze emerse disegnano, per tutti i settori analizzati, un Paese molto diversificato a livello territoriale, sia dal punto di vista della spesa sia da quello dei servizi offerti. In alcuni territori regionali, situati principalmente al nord, si riscontra una spesa in rapporto all'utenza di riferimento più elevata rispetto alla media nazionale e una corrispondente offerta di servizi più ampia.

Per quanto riguarda i costi di fornitura è stato possibile stimare valori di natura-standard per istruzione e per asili-nido, traendo direttamente i risultati dai modelli di costo definiti per i comuni fabbisogni locali. Nel settore istruzione è emerso che il servizio più costoso in termini unitari risulta essere quello per il trasporto e per l’assistenza degli alunni con disabilità, con un valore pari a 4.139 euro per ciascun alunno con disabilità servito. Il secondo servizio più costoso, sempre in termini unitari, risulta essere quello della refezione, con un ammontare pari a circa 688 euro per ciascun utente servito dalla mensa scolastica. In merito al servizio di asili-nido sono state stimate le differenze, in termini di costo medio per utente, ascrivibili all'intensità del servizio offerto. In particolare, per un bambino servito direttamente a tempo pieno si stima un costo medio - su base nazionale - pari a 9.626 euro che scende, ad esempio, a 5.278 euro nel caso in cui il servizio risulti esternalizzato ed a tempo parziale. Anche in merito ai costi di fornitura emergono forti disomogeneità territoriali sia rispetto ai costi per tipologia di utenti serviti, sia rispetto ai costi per macro-intervento di servizi offerti. Per fare un esempio il costo di un utente appartenente alla categoria «famiglia e minori» varia tra 377,64 euro della Calabria e 1.019,92 euro della Liguria, con un valore medio nazionale pari a 651,52 euro.

In termini di tipologia di servizi offerti invece si riscontra, ad esempio, una variabilità del costo per utente servito per il macro-intervento «strutture» che oscilla tra 534,04 euro della Puglia e 2.128,31 euro della Basilicata. La spesa di cui beneficia mediamente un abitante in un anno è pari a 119 euro a livello nazionale, con differenze territoriali molto ampie. La spesa sociale del Sud rimane molto inferiore rispetto al resto dell’Italia: 58 euro contro valori che superano i 115 annui in tutte le altre ripartizioni, toccando il massimo nel Nord-est (con 172 euro). A fronte di un incremento complessivo del 2,5% rispetto al 2016, pari a circa 179 milioni di euro, al Centro si registra l’incremento percentuale più alto (+9%) nella spesa, cui ha contribuito principalmente l’aumento registrato nel Lazio (+13,8%). Seguono Toscana, Umbria e Marche. Un incremento del 7,1% si registra al Sud, con l’aumento maggiore in Campania (12,6%); variazioni di segno positivo, anche se più contenute, si riscontrano in Abruzzo, Basilicata, Puglia e Molise mentre la Calabria è l’unica regione del Sud ad avere un calo rispetto al 2016 (-4%). Le Isole aumentano complessivamente dello 0,7% rispetto al 2016, ma mentre la Sicilia registra una crescita del 3,9%, in Sardegna si ha un calo del 2,5%.

Claudio de Luca