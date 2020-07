Ordinanza del sindaco: niente fuochi e falò sulla spiaggia a San Basso

TERMOLI. Non poteva essere altrimenti, ma con propria ordinanza, il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, ha ufficializzato che non ci saranno fuochi e falò. «Considerato che nella notte tra il 4 e il 5 agosto, festa del Santo Patrono, vengono solitamente accesi molti falò soprattutto sulle spiagge del litorale sud; visto che in particolare l’accensione dei fuochi sull’arenile rappresenta un danno per l’ambiente e può essere pericolosa in prossimità di stabilimenti balneari e di civili abitazioni; ritenuto che in passato si sono registrate problematiche di sicurezza pubblica, privata e di igiene pubblica dovute all’abbandono indiscriminato sull’arenile dei residui dell’attività di accensione di fuochi e falò e per l’abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro al di fuori dei contenitori; ritenuto, quindi, dover vietare sulle spiagge di competenza di questo Comune qualsiasi forma di bivacco, campeggio ed accensione di fuochi e falò nella notte tra il 4 e 5 agosto, anche tenuto conto dell’esigenza di evitare occasioni di assembramenti di persone, vietati a causa dell’epidemia da Covid-19; si ordina che sulle spiagge di pertinenza del Comune di Termoli è fatto divieto a chiunque di: detenere a qualsiasi titolo legna, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all’accensione dei fuochi - campeggiare, accatastare legna, accendere fuochi e falò e abbandonare sull’arenile residui sia organici che no, in special modo bottiglie di vetro dalle ore 8 del 4 agosto alle ore 8 del 5 agosto 2020».