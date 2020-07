Termoli-Lesina al questione time della Camera: da agosto riparte la procedura Via

TERMOLI. Il progetto di raddoppio ferroviario di Termoli-Lesina al centro del question time di ieri pomeriggio alla Camera dei deputati, per iniziativa di Gianluca Rospi (Gruppo misto). «Oggi il Governo parla tanto di semplificazione delle procedure d'appalto, parla di estendere l'alta velocità sul tratto adriatico; lo ha detto sia lei, Ministra De Micheli, sia il Ministro Franceschini ma anche il Ministro Provenzano, e c'è chi, purtroppo, in sede di VIA o di consiglio superiore dei lavori pubblici boccia il progetto del raddoppio del binario ferroviario tra Lesina e Termoli, 35 chilometri a binario unico, un caso più unico che raro per un'infrastruttura ferroviaria europea. L'interrogazione nasce proprio per capire perché, dopo trent'anni di attesa, è tutto da rifare e se l'opera, come si legge sulla stampa, verrà inserita nella lista delle opere da commissariare e qual è, soprattutto, il cronoprogramma dei lavori e quali sono le tempistiche di avvio del cantiere». A rispondere è stata la Ministra delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli.

«L'emergenza sanitaria in atto ha reso ancora più evidente la necessità di disporre rapidamente di infrastrutture utili in particolar modo nel Mezzogiorno, che ha grande bisogno di modernità e di efficienza. Anche sulla base di tale considerazione, è stato elaborato un piano, il piano “Italia Veloce”, che individua 130 grandi opere, molte delle quali localizzate al Sud. Quanto alla dorsale ferroviaria adriatica, evidenzio che nel contratto di programma 2017-2021 è stato pianificato e interamente finanziato il progetto di velocizzazione della linea adriatica per un totale di 617 milioni di euro con l'obiettivo di raggiungere, su oltre il 60 per cento dei circa 750 chilometri, una velocità superiore ai 200 chilometri all'ora, che può consentire la riduzione dei tempi di spostamento di oltre un'ora da Bologna e Lecce. Altro verrà fatto a livello di investimento sulla restante parte con le risorse relative al Recovery Fund. È in valutazione anche l'arretramento di una parte di tratte della dorsale adriatica.

Con specifico riguardo, però, al raddoppio del tratto ferroviario Termoli-Lesina, che interessa la le regioni Molise e Puglia, l'intervento è inserito nel piano “Italia Veloce” a un costo specifico di 700 milioni di euro ed è interamente finanziato. Il progetto è stato suddiviso in lotti funzionali: il primo lotto, consistente nel raddoppio in affiancamento - circa 7 chilometri - lato monte della tratta Ripalta-Lesina, è stato oggetto di una procedura di appalto integrato. In data 25 maggio 2020 il TAR Puglia ha annullato l'aggiudicazione e attualmente pende dinanzi al Consiglio di Stato il giudizio di appello. L'udienza per la discussione della domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata è fissata al 30 luglio. Una volta definito il giudizio di appello, sarà possibile procedere alla sottoscrizione del contratto e all'avvio dei lavori. Il secondo lotto, consistente nel raddoppio della tratta Termoli-Campomarino-Ripalta, che è di circa 25 chilometri, è stato oggetto di una variante del tracciato che ha reso necessario richiedere in data 1° agosto 2019 l'avvio di una nuova procedura di VIA relativamente alla tratta in variante. In data 8 maggio è stato pubblicato il parere con cui la commissione tecnica di verifica di impatto ambientale, VIA e VAS, ha evidenziato la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti sulle potenziali interazioni tra la linea in questione, così come modificata nel tratto, e la componente biodiversità. A seguito degli approfondimenti effettuati da RFI, in data 6 luglio è stata presentata un'istanza di riesame, attualmente sottoposta alla valutazione, unitamente alla documentazione integrativa trasmessa dalla commissione tecnica VIA e VAS, con un impegno del Ministro e del Ministero dell'Ambiente - e il Ministro è anche qui presente - a dar corso a questa integrazione quanto prima per poter sbloccare l'opera».

Rospi si è dichiarato parzialmente soddisfatto della risposta del Ministro. «Sono soddisfatto perché ha dato il cronoprogramma dei lavori, però parzialmente perché trovo assurdo che oggi, nel 2020, ci vogliano oltre trent'anni per ottenere pareri ministeriali e così, purtroppo, è successo anche per il tratto Termoli-Lesina, dove dopo vent'anni, a causa di una piccola variante, la VIA ha bloccato questa opera e ha buttato via, dopo vent'anni, progettazione, conferenze di servizi, risorse che erano state recuperate e accordi quadro; sono volati via.

In questi giorni però, Ministra, in Senato si sta discutendo del “DL Semplificazioni”, che, a detta delle categorie imprenditoriali e professionali, non semplifica un bel nulla o semplifica poco e anzi, come sempre, continua a complicare e ingolfare un settore strategico per l'Italia quali sono le infrastrutture. Ministra, invece di raccontare e illustrare progetti per il Paese o lanciare slogan, come sta facendo in questo periodo il Governo, le suggerisco - un mio modesto parere anche da ingegnere - di utilizzare un modello che ha funzionato in questi anni che è il “modello Genova”, che ha anche superato in questi giorni il vaglio di costituzionalità. Applichi, Ministra, questo modello a tutte le opere, come la Termoli-Lesina, che sono bloccate da oltre decenni e attendono silenziosamente di contribuire allo sviluppo di un Mezzogiorno sempre più abbandonato a se stesso».