CAMPOBASSO. Tra le donne al timone del Molise premiate ieri sera al Coriolis di Ripalimosani dalla Provincia di Campobasso e dalla consigliera di Parità delle due Province molisane anche Maria Cristina Magnocavallo, assieme a Michelina Di Biase, per l'ordine delle professione infermieristiche di Campobasso e Isernia.

«Primo agosto 2020, anno dedicato agli infermieri. Una serata speciale in cui ho ricevuto un premio inaspettato “Premio Donne al Timone”, organizzato dalla Provincia di Campobasso, che insieme alla collega Michelina DI Biase, coordinatrice del reparto di Malattie infettive del Cardarelli in Campobasso abbiamo rappresentato tutti i colleghi infermieri e infermieri pediatrici molisani in un anno e momento storico come questo. Il momento è stato toccante perché abbiamo ricordato come è stata affrontata l’emergenza e soprattutto come in breve tempo è stata rimodulata l'organizzazione per far fronte alla presa in carico dei pazienti positivi al Covid-19 con sintomi evidenti. Gli infermieri hanno dimostrato di essere un equipaggio straordinario.