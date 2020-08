TERMOLI. Sfidando una delle giornate di peggior caldo torrido dell’estate 2020, questa mattina, dalle 9, sit-in sul litorale nord di Termoli (spiaggia libera a lato della Cala Sveva), al fine di sensibilizzare i cittadini ad una maggiore attenzione alle problematiche ambientali che affliggono il nostro territorio (inquinamento marino, trivelle, gasdotti, ecc.) e per contestare il decreto Semplificazioni. A organizzarlo il Comitato “I Discoli del Sinarca”, Fridays For Future Termoli, Trivelle Zero Molise e Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra. Interventi, megafono alla mano, di Marcella Stumpo e di Riccardo Vaccaro.

Per loro il decreto Semplificazioni è l’ennesimo favore che la politica ha deciso di accordare alle società che operano nel settore dei combustibili fossili, alla faccia della tanto sbandierata rivoluzione green. In particolare, il decreto in questione consentirà il passaggio di gasdotti anche in aree gravate da uso civico come il bosco Corundoli di Montecilfone. Se il decreto in questione venisse convertito in legge dal Parlamento, il gasdotto San Salvo-Biccari, il cui iter autorizzativo è alle battute finali, attraverserebbe il bosco Corundoli nonostante il diniego da parte della Comunanza Agraria che i cittadini hanno deciso di riattivare. Rivolgiamo un appello a tutti i parlamentari molisani affinché questi ultimi si oppongano alla conversione in legge di questo scellerato provvedimento. La manifestazione si inserisce nell’ambito della Campagna nazionale “Per il Clima, fuori dal Fossile”.