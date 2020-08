GUGLIONESI. Il Comune di Guglionesi informa che, come documentato dagli operatori ecologici, persistono sul territorio comunale inaccettabili comportamenti di abbandoni periodici dei rifiuti urbani, di ogni genere, azioni arbitrarie che deturpano non solo il decoro urbanistico di Guglionesi.

Inoltre, “il ripetersi di abbandono dei resti di macellazione in zone periferiche del paese – dichiara l’Assessore all’Ambiente del Comune di Guglionesi, Giuseppina D’Onofrio – Crea situazioni di richiamo per gli animali randagi, rendendo taluni contesti maggiormente a rischio per la tutela ambientale. Per ogni azione di “inciviltà ambientale” si invita la Cittadinanza a collaborare al fine di individuare i responsabili di gesti perseguibili a norma di legge”.