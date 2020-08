Un contagio tra le forze dell'ordine a Ururi, è il 34esimo positivo Covid attuale in Molise

CAMPOBASSO. Tregua subito finita, arriva il 34esimo positivo attuale e stavolta, dopo molto tempo, è in basso Molise, a Ururi. Si tratta di un appartenente alle forze dell'ordine, che aveva fatto in precedenza un test sierologico risultato positivo agli anticorpi. La somministrazione del tampone ha confermato la positività al Covid. Unico caso emerso su 149 tamponi processati dall'Asrem nelle ultime 24 ore.

Ora al via l’indagine epidemiologica con lo screening di tutte le persone entrate in contatto con il soggetto risultato positivo.

Anche oggi nessun guarito in regione.

La fuga dei migranti alloggiati nei centri di prima accoglienza della regione continua a destare preoccupazione e si cercano soluzioni immediate per poter evitare che altri ancora possano tentare di scappare violando, di fatto, la quarantena alla quale sono sottoposti.

I cluster ora in regione:

- Fermo a 24 i casi di contagio del cluster dei venezuelani a Campobasso, di cui 11 cittadini del Venezuela e 13 cittadini di Campobasso.

- Fermo a 3 il cluster dei kosovari a Pesche.

- A 2 casi il cluster dei kosovari a Isernia.

- 2 i positivi nel centro di accoglienza di Campolieto.

Continua ad essere ricoverato presso il reparto di Malattie infettive dell’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso il papà della famiglia di nazionalità kosovara ma residente a Pesche.

I casi attualmente positivi salgono a 34.

Invariati i soggetti posti in isolamento e quelli in sorveglianza.

Ad oggi i comuni in Molise dove sussistono ancora soggetti attualmente positivi sono 5 sui 136 della regione, a fronte dei 49 dove si è manifestato almeno un caso di contagio da Covid-19 durante l’emergenza sanitaria.

Campobasso con 24 pazienti ancora positivi.

Segue Isernia con 4 casi e Pesche con 3 casi.

2 casi di contagio nel centro di accoglienza di Campolieto.

1 caso a Ururi.

Questi i dati del Bollettino ufficiale Asrem delle ore 18.00. La quota dei positivi al Covid-19 sale a 478 casi a fronte di 27.346 tamponi processati, di cui 1.155 tamponi di controllo processati in tutto il periodo.

La situazione dei pazienti covid-19 e dei ricoverati negli Ospedali e presso la Neuromed o altri privati accreditati è la seguente:

- 478 casi conclamati in Regione, 391 casi di positività Covid-19 in provincia di Campobasso, 67 in quella di Isernia e 20 con pazienti provenienti da fuori regione;

- 1 i ricoverati del "Cardarelli" di Campobasso centro Covid-19 in Regione presso il reparto di malattie infettive della provincia di Isernia.

- 0 pazienti positivi presso il Neuromed di Pozzilli o altri privati accreditati.

- 33 sono i soggetti positivi asintomatici a domicilio, 27 nella provincia di Campobasso, 6 nella provincia di Isernia e 0 di altre regioni.

- 0 i pazienti asintomatici dimessi. 0 della Provincia di Campobasso e 0 della Provincia di Isernia. Si tratta delle persone in via di guarigione in attesa del doppio tampone negativo.

- 421 il numero dei pazienti guariti certificati, 348 della provincia di Campobasso, 55 della provincia di Isernia e 18 di altre regioni. Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi, abbiano effettuato i tamponi di controllo, ovvero il doppio tampone nel giro di 24 ore ed, entrambi, siano risultati negativi.

- 23 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza, 16 della provincia di Campobasso, 5 della provincia di Isernia e 2 di altra Regione.

- 568 le visite domiciliari effettuate dalle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale). 311 USCA di Bojano presso i positivi in isolamento domiciliare nella provincia di Campobasso, 150 USCA di Venafro presso i positivi in isolamento domiciliare nella provincia di Isernia e 107 USCA di Larino presso i positivi in isolamento nella zona del Basso Molise.

Presenti in tutto il territorio regionale 46 persone in isolamento e 2 soggetti in sorveglianza, si tratta delle persone asintomatiche alle quali ancora non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.

Come da mappa del contagio fornita da Asrem, i casi sono localizzati in 49 Comuni sui 136 della Regione Molise, si tiene conto della residenza anagrafica dei soggetti contagiati e anche gli ospiti risultati positivi della casa di riposo di Agnone sono attribuiti al Comune di residenza: 225 Campobasso, 53 Termoli, 28 Cercemaggiore, 16 Belmonte del Sannio, 15 Isernia, 12 Montenero di Bisaccia, 10 Baranello, 9 Agnone, 8 Riccia, 6 Campolieto, 5 Poggio Sannita, Campochiaro e Pozzilli, 4 Filignano, Portocannone e Venafro. 3 i contagi a Montagano, Petacciato, Campomarino, Ferrazzano, Ururi e Pesche. Con 2 casi i comuni di Bojano, Petrella Tifernina, Ripalimosani, Toro, Mirabello Sannitico, Carovilli, Vinchiaturo, Castelpetroso e Larino. 1 caso invece per Scapoli, Forlì del Sannio, Roccamandolfi, San Giuliano del Sannio, Castropignano, Jelsi, Monteroduni, Santa Croce di Magliano, Guardiaregia, San Giovanni in Galdo*, Guglionesi, San Martino in Pensilis, Castellino del Biferno, Montaquila, Gambatesa, Oratino, Macchiagodena e Monacilioni.

*Non sarebbe stato confermato dal secondo tampone.