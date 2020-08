TERMOLI. Giornata infernale per i trasporti ieri. Alla stazione di Termoli treni fermi diverse ore nel pomeriggio. Riattivata alle 20.30 la circolazione ferroviaria nella stazione di Vasto (linea Foggia–Pescara), sospesa 15.50 per un incendio divampato in prossimità dei binari.

I treni in viaggio hanno subìto ritardi fino a 240 minuti, mentre 14 regionali sono stati limitati nel percorso.

Alla stazione di Termoli Protezione civile col Sae 112 e le forze dell'ordine a dare ristoro ai viaggiatori.