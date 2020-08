Migranti, continuano le ricerche dei 32 fuggitivi: Giunta Silvestri ufficializza il ricorso al Tar

CAMPOMARINO. L'amministrazione comunale di Campomarino ha deliberato ieri la costituzione in giudizio affidata al sindaco Silvestri, autorizzandolo a ingaggiare la battaglia amministrativa al Tar Molise sulla vicenda migranti.

«Collocazione suscettibile di determinare gravissimi problemi per il Comune di Campomarino, anche quale ente esponenziale della comunità, sia per la pubblica e privata incolumità, posto che l’ubicazione della struttura sulla strada Statale16 Km 551 è assolutamente rischiosa per oggettivi ed insuperabili criticità nella sicurezza stradale così come comprovata da recenti gravissimi incidenti mortali verificatisi nel tratto antistante il sito, sia a livello igienico sanitario, vista l’inadeguatezza dei presidi sanitari territoriali tanto più insufficienti nel periodo estivo in cui la popolazione aumenta esponenzialmente per la presenza di turisti; il sito individuato coincide proprio con l’accesso principale al lido di Campomarino; le proprietà contigue al sito individuato sono state di recente interessate da un incendio per il quale allo stato attuale risultano ancora in corso lavori di ripristino e messa in sicurezza».

Queste le motivazioni iscritte in delibera, che ora saranno alla base del ricorso curato dall'avvocato Massimo Romano.

Intanto, nelle ultime ore, oltre alla visita del questore Giancarlo Conticchio, anche altri tentativi di fuga dei migranti, non andati a segno. Proseguono le ricerche dei 32 tunisini che hanno violato l'isolamento, facendo perdere le proprie tracce.