Servizio idrico integrato a Termoli, la sentenza del Tar Molise

TERMOLI. E’ stata depositata lo scorso 31 luglio la sentenza sul ricorso che la Florio Group ha promosso al Tar Molise contro Comune di Termoli, difeso dallo studio Iacovino, e Acea Molise. Florio Group contestava sia il provvedimento amministrativo del Comune di Termoli della presa d'atto del mancato subentro nelle gestione del servizio idrico integrato e nonché il provvedimento della Giunta Comunale con cui si procedeva alla proroga dell'affidamento del Servizio in capo alla Crea gestioni fino al 31.12.2021. La stessa Florio avanzava una richiesta risarcitoria di euro 2.394.861, 98 in ragione del mancato subentro nella gestione idrica, imputabile al comportamento del Comune di Termoli.

Il Tar Molise, accoglieva solo il profilo del ricorso dell'incompetenza della Giunta Comunale in favore del Consiglio Comunale ritenendo che nella proroga avesse contenuto innovativo rispetto alla precedente convezione. Il Tar ha rigettato integralmente la richiesta risarcitoria formulata dalla Florio Groupsia per assenza degli elementi costitutivi del relativo diritto sia perché è rimasto indimostrato che il mancato subentro nella gestione del servizio idrico integrato sia imputabile esclusivamente al comportamento e all’operato del Comune.

Alla luce di quanto sopra il Comune di Termoli potrebbe in sede di riedizione del potere amministrativo adottare il provvedimento di proroga della concessione tramite delibera del Consiglio comunale in modo da superare il vizio di incompetenza accertata dal Tar oppure impugnare la sentenza al Consiglio di Stato riaffermando la competenza della Giunta in materia.