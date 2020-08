Fsi-Usae, Fernanda De Guglielmo coordinatrice nazionale del comparto sanità

TERMOLI. Si è svolto ieri presso la sede nazionale della federazione la riunione del Coordinamento Nazionale di Comparto della Sanità della FSI-USAE (Federazione Sindacati Indipendenti organizzazione costituente della Confederazione USAE) alla quale hanno partecipato i delegati delle varie Regioni che hanno assunto oggi l’incarico di Coordinatori Nazionali di Comparto.



La riunione è stata anche l’occasione per analizzare le varie problematiche giuridiche e contrattuali che attanagliano il comparto e che, con la pandemia da SARS COVID 2, hanno contribuito all’ulteriore affossamento del SSN. A tale proposito nel suo intervento il Segretario Generale della Federazione, Adamo Bonazzi ha dichiarato: “Gli operatori sanitari sono stati osannati come eroi durante il periodo dell’estrema emergenza ma già ora si sono tutti dimenticati di loro, come se bastassero pochi spiccioli una tantum per dimostrare la riconoscenza del paese nei loro confronti. Serve altro. Bisogna pensare a rinnovi contrattuali con aumenti di stipendi soddisfacenti, ad una nuova collocazione giuridica e ad aprire alle carriere delle professioni le porte della dirigenza.”



Nel corso della riunione è stata altresì stabilita la programmazione degli incontri dei coordinamenti nazionali di categoria cosi calendariati: il Coordinamento Nazionale Infermieri il prossimo 16/09/2020 ; il coordinamento nazionale PSTRP (Professioni Sanitarie Tecniche, Riabilitative e della Prevenzione) in data 18/09/20; il Coordinamento Nazionale degli Amministrativi il 22/09/20 ed il Coordinamento Nazionale delle Ostetriche il successivo 24/09/20.



In sede di Coordinamento Nazionale di Comparto è stato altresì stabilito di attivare in tutto il territorio nazionale una vertenza nei confronti delle aziende sanitarie ed ospedaliere affinché le medesime si facciano carico delle tasse di iscrizione all’ordine che è condizione necessaria ai professionisti del settore per svolgere il proprio lavoro.



Alla riunione hanno partecipato ed accettato la relativa nomina di Coordinatore Nazionale di Comparto i signori: Orifici Salvatore e Pace Giuseppina (Piemonte), Mura Beatrice e Campus Mariangela (Sardegna), Barbuto Giulietta Emanuela e Calandruccio Pasquale (Calabria), Santi Tania (Veneto), De Guglielmo Fernanda (Molise), Bedetti Daniele (Emilia-Romagna) ed infine Calogero Coniglio (Sicilia).