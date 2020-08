Concorsi rinviati a Larino: «Disguidi e virate repentine per recuperare clamorosi errori»

LARINO. «Continuano i disguidi a Palazzo Ducale e le virate repentine con il tentativo di recuperare clamorosi errori».

Così si esprimono i consiglieri di minoranza Vito Di Maria, Graziella Vizzarri e Pardo Mezzapelle de “Il Germoglio”, che vogliono riportare alla comunità delle riflessioni.

“I cittadini di Larino hanno avuto notizia, a tarda serata nella giornata del 1 agosto 2020, del rinvio riguardo il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di due posti, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore contabile, categoria C, indetto in marzo 2020. Rinvio a data da destinarsi avvenuto in maniera improvvisa e, come riportato sul sito ufficiale del Comune di Larino, per motivi organizzativi.

Nella giornata del 3 agosto il bando summenzionato ricompare sull’albo pretorio del Comune Frentano, questa volta con delle integrazioni. L’Ufficio pertinente ha ritenuto necessario integrare la Commissione esaminatrice del Concorso nominando altri due membri per gli esami di lingue straniere e le discipline di settore e qui si aggiungono, due componenti di sesso femminile.

Quindi, di fatto l’azione non corrisponde alla motivazione riportata nel rinvio.

Ma ci sentiamo in dovere di riportare ai cittadini quanto realmente accaduto: nella prima determina inerente al periodo di marzo, la stessa recitava “accertato che nella composizione della Commissione esaminatrice viene garantito pari opportunità tra uomini e donne ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 57, comma 1, lett. A) D.L.gs n. 165/2001”, subito dopo si riportavano i nomi dei componenti in Commissione. Peccato che, in totale contradizione di quanto su esposto, erano stati individuati tre uomini e l’unica donna presente delegata a segretaria verbalizzante.

Dobbiamo sottolineare, che l’art. 57 del Testo Unico sul Pubblico Impiego(TUPI) ben specifica le procedure a cui una pubblica Amministrazione non può esimersi e facciamo riferimento ad una importante sentenza del Consiglio di Stato che afferma i principi per cui è importante la presenza del genere femminile nelle Commissioni, l’obbligo di dover riservare un terzo dei posti dei componenti degli organi collegiali di selezione nei concorsi, la norma si configura come un modo di “ promuovere le pari opportunità”.

Quindi, il concorso era irregolare e le irregolarità non si fermavano a quanto esposto, altresì l’integrazione avvenuta in extremis non si trova in linea con le motivazioni riportate.

Noi consiglieri, evidenziamo la zelanteria con cui l’Ufficio preposto e l’Amministrazione hanno tentato di recuperare il danno, ma rimane la beffa. Se i consiglieri de “Il Germoglio” non avessero fatto notare il notevole errore ed interessato le figure preposte come sarebbe andata a finire? Molto probabilmente con annullamento, come spesso accade in merito ad errori di questo genere, tanto era il danno. Ma la correttezza sta, nel rivedere i propri passi, salvaguardare i diritti dei cittadini ed in questo caso i candidati al bando garantendo equità e pari opportunità. Altresì dimostrando la correttezza nelle informazioni, dopotutto le nostre proposte sono tutte volte alla garanzia dei diritti dei cittadini. In merito al summenzionato bando, la nostra attenzione è anche rivolta al fatto che il fabbisogno del personale prevede un solo istruttore contabile di categoria c, mentre il bando è rivolto a due istruttori. Su tale aspetto sono in corso ulteriori valutazioni sulla legittimità o meno del concorso.”