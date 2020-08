TERMOLI. Non c'è tregua per la linea ferroviaria adriatica, a causa dei danni provocati dal maltempo delle ultime ore.

Circolazione ferroviaria sospesa dalle 0.40 di questa notte sulla dorsale Adriatica, linea ferroviaria Pescara–Foggia, nel tratto fra Termoli e San Severo, per danni provocati dal maltempo.



Il forte temporale che ha interessato la zona ha provocato l’allagamento della linea, danni agli impianti di circolazione e l’asportazione di circa un chilometro di massicciata.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono intervenuti nella notte per verificare le condizioni dell’infrastruttura e sono al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza per la riattivazione della circolazione. Il ripristino è previsto per le ore 13.

In corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale.

Sul posto forze dell'ordine, con gli agenti della Polfer e il Sae 112 Onlus come assistenza ai viaggiatori.