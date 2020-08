«Meno verde e più cemento», l'attacco pentastellato alla giunta Roberti

TERMOLI. Rompe il silenzio durato dall'ultimo Consiglio comunale il Movimento 5 Stelle locale.

«Nel programma elettorale “Progettiamo Termoli Insieme” del Sindaco Roberti, leggiamo a pagina 7 sotto la voce ambiente: “Intendiamo lavorare per un Comune ambientalmente sostenibile grazie a: Buone pratiche che possano far diventare Termoli una città ecologicamente sostenibile: raccolta differenziata efficiente, prevedendo isole ecologiche in tutti i quartieri, ma anche bassi consumi energetici di acqua ed energia elettrica, densità di verde urbano, fonti rinnovabili ecc; implementazione monitoraggio ambientale; valorizzazione del paesaggio; riorganizzazione gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi Urbani con premialità per i cittadini virtuosi; riqualificazione delle aree verdi per una città a misura di bambino e quindi di famiglie; bioedilizia; riqualificazione degli spazi pubblici vincolando parte dei fondi degli oneri di urbanizzazione per l’ordine , la pulizia e il decoro”. Tante belle parole, peccato che ad un anno e qualche mese dall’insediamento del nuovo Sindaco, con Deliberazione n. 168 del 14/07/2020 la Giunta Comunale (presenti: FRANCESCO ROBERTI, FERRAZZANO VINCENZO, BARILE MICHELE,CICIOLA SILVANA, COLACI RITA LISIA, MOTTOLA GIUSEPPE), delibera di rettificare la deliberazione della giunta comunale n. 166 del 05.05.2011 per gli interventi rientranti all’art. 9 comma 7 della legge regionale n. 30/2009 e nella legge regionale 25/2011 prevedendo laddove non è possibile reperire aree in ottemperanza al D.M. 1444/1968, senza alcun limite di superfici, la MONETIZZAZIONE DELLE AREE INDICATE PER LA CESSIONE A STANDARD IL CUI COSTO E’ STATO GIA’ STABILITO NELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 41/2010 E NELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 20/2011.

Ciò in altre parole, si traduce, per la nostra città, in meno verde e più cemento. Questa azione dell’attuale amministrazione si aggiunge al project financing relativo al parco comunale che vedrà ettari di verde trasformati in cemento.

Abbiamo depositato una richiesta di accesso agli atti e monitoreremo giornalmente la situazione per conoscere nomi, importi versati e impiego delle somme.