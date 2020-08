TERMOLI. A distanza di mesi, è stato rimosso oggi lo sfacelo che si era venuto a creare dinanzi all'ex stabilimento dello Zuccherificio del Molise. Una discarica in territorio di Termoli lungo la provinciale che conduce a Portocannone. La rimozione dei rifiuti è stata anche al centro di una diatriba che ha coinvolto l'amministrazione comunale adriatica, che aveva imposto la bonifica alla curatela fallimentare del sito saccarifero, poi impugnata dal giudice delegato del tribunale di Larino.

L'operazione è stata a cura del Comune di Termoli.

A intervenire, ringraziando pubblicamente il sindaco Francesco Roberti, è stato il collega di Portocannone, Giuseppe Caporicci.

«Per dovere di corretta informazione, va detto che l'intervento è stato eseguito dal Comune di Termoli, sul cui territorio ricade l'area in questione.

Avevo affrontato diverse volte con il sindaco di Termoli, la vicenda, e colgo l'occasione per ringraziarlo pubblicamente a nome di tutta la Comunità, per essersi adoperato per la rimozione della discarica abusiva che insisteva proprio in uno dei punti d'ingresso del territorio di Portocannone.