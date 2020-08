TERMOLI. Bel gesto a livello sociale fatto dalla cartolibreria “La Graffetta “di Termoli che questo pomeriggio ha donato ai ragazzi ospiti della “Casa di Kore" in età scolare del materiale scolastico: zaini, quaderni e astucci con matite, penne e altro materiale di cancelleria. La giovanissima titolare Nicole ci ha tenuto a dare una mano in questo senso. perché conoscendo la storia di questa struttura e le difficoltà a cui deve far sempre fronte per la tutela e la salvaguardia di minori alle prese con importanti problematiche familiari. Non ultima, anche l’amicizia decennale che ha con il direttore della struttura di accoglienza, Paolo Panichella. Attualmente la Casa di Kore ha 14 ospiti, in attesa della riapertura delle scuole, questa lodevole iniziativa è stato un contributo importante.