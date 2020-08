TERMOLI. In continua evoluzione l'arte di Agostino Senese. Nonostante il forte vento di questi giorni, ma con gli splendidi tramonti che la nostra città riesce a fornirci, il giardino zen del nostro esperto di pietre in equilibrio ci ha offerto una ennesima e ancor più affascinante visione di figure pietrificate in equilibrio che si sposavano perfettamente con i fasci di luce del sole in fase calante.

Agostino Senese, nonostante le difficoltà per tenere ferme e in equilibro le sue creazioni, per via del forte vento che sta soffiando in questi giorni a Termoli è riuscito a creare delle figure davvero particolari e che come sempre ha voluto offrire ai nostri lettori come una sorta di regalo per rasserenare la mente e il corpo, una forma di relax mentale di cui tutti noi abbiamo bisogno, dopo tutto quello che abbiamo passato e che ancora ci perseguita, oltre all'equilibrio delle pietre di Agostino, guardare certe forme artistiche sono un equilibrio anche per la nostra psiche e di questo non possiamo che ringraziare il nostro Agostino Senese e i suoi giardini zen.