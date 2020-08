TERMOLI. Consegnati gli attestati del corso di guida sicura in emergenza tenuto dagli istruttori della Thor Formazione ai volontari della Misericordia di Termoli. Corso finanziato nell'ambito di un progetto finanziato dalla Regione Molise. Più formazione per gli operatori del soccorso si traduce sempre in più sicurezza per i cittadini.

Questi sono i nominativi che hanno fatto il corso di guida sicura di 1° livello

Dettori Gianfranco,

Pacucci Roberta,

Cocco Angelo,

Catalano Pietro,

Grafone Rosario,

Vizzarri Antonio,

Mollaretti Chiara,

Tucci Giuseppe,

Sassani Antonio,

Petti Giovanni,

Nuzzi Michelino,

Mancini Sergio,

Mancini Giuseppe,

Gravioli Marco,

Gravina Luciano,

Giuliano Assunta,

Giacco Vincenzo,

Galdo Natascia,

Galasso Giuseppe,

Di Bernardo Sergio,

D’Aurizio Franco,

Capello Carmela,

Costantino Nicola,

Colanero Pietro,

Cataldo Angelo,

Catalano Cosimo,

Capacchione Savino,

Cannarsa Rossella,

Belpulsi Marianna,

Amato Antonio.