LARINO. Si torna a viaggiare in treno, dopo alcuni anni, sulla tratta ferroviaria Campobasso-Termoli. Non ci sono state modifiche strutturali che rendessero più competitive le corse tra costa e capoluogo, ma comunque è un segnale, richiesto in modo particolare dalle località di hinterland ed entroterra.

Proprio l'associazione ViviLarino, con Michele Palmieri, l'ex amministratore della giunta Notarangelo, ha voluto celebrare sulla pagina social dell'amministrazione questa svolta.

«Il fischio del treno che dopo 4 anni annuncia l'arrivo nella storica stazione di Larino (rimessa a nuovo per l'occasione). Un piccolo segnale di speranza per un territorio depauperato da tutto e da tutti. Buona domenica Larino».