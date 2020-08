MONTENERO DI BISACCIA. «Un vero è proprio revival agricolo, un piacevole e suggestivo tuffo nei ricordi, in quel mondo e in quel Molise che non esistono più ma al contempo resistono per valori, forza di volontà e amore per la terra e per la tradizione!

È stato bello partecipare oggi all'evento "L'agricoltura negli anni 70", organizzato a Montero di Bisaccia dalla società agricola "Il Quadrifoglio". Rispolverati per l'occasione anche trattori e mezzi dell'epoca, utilizzati per arare un pezzo di terreno secondo le vecchie metodologie...»

Lo afferma sui social l'assessore regionale all'Agricoltura, Nicola Cavaliere.

«Una bella occasione per stare ancora una volta vicino agli operatori del settore, non solo ovviamente per ricordare il passato ma anche e soprattutto per parlare insieme del presente e del futuro.

La nostra regione ha un patrimonio antico di esperienza lavorativa e umana e di carattere naturale e paesaggistico che dobbiamo saper proiettare verso le sfide di domani. Viva l'agricoltura molisana! ❤️🚜