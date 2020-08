Il parcheggio di Rio Vivo meta dei camper

TERMOLI. Abusi e soste selvagge nell’area perimetrata dal Comune di Termoli a Rio Vivo, fruibile solo di sera, per compensare la chiusura al traffico agostana e anche per dare maggiore sfogo al traffico estivo proveniente da fuori città.

Diversi i camper che hanno voluto approfittare degli ampi spazi, seppur non riservati al turismo plein-air.

La segnalazione subito ci è giunta da residenti e non solo, che hanno notato questa anomalia. Allertata anche la stessa amministrazione comunale.

La questione relativa ai camper andrebbe regolamentata e affrontata una volta per tutte, poiché i posti disponibili nell'area di Rio Vivo-Marinelle non sono affatto sufficienti a coprire la domanda da parte di questo turismo alternativo, quindi capita che diversi caravan sostino in altrettanti punti della città, nonostante i divieti.