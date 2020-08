I vecchi alloggi nell'ex caserma dell'Arma diventeranno dormitorio comunale

TERMOLI. Dopo l’esperienza obbligata della palestra della Schweitzer, il Comune di Termoli, fuori dalla crisi stringente del Covid, seppur sia in vigore lo stato di emergenza, vira sull’istituzione del dormitorio comunale.

Nel rispetto del principio enunciato nella legge Quadro 328/2000 afferente la prevenzione, l’eliminazione e la riduzione del disagio derivante da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, da anni ha avviato una serie di interventi a sostegno di adulti in povertà estrema e senza dimora, sia italiani che stranieri prevedendo un ulteriore rafforzamento degli interventi contrasto della povertà, anche attraverso organismi non lucrativi di utilità sociale e delle organizzazioni di volontariato.

Viene ritenuto necessario offrire i primari diritti della persona ai numerosi cittadini italiani ed alle persone comunitarie ed extracomunitarie regolari, già presenti sul territorio termolese, cui risulta difficile consentire condizioni di vita dignitose ed è urgente ed indispensabile il reperimento di nuove soluzioni di minima accoglienza notturna a bassa soglia, idormitori, i quali si collocano in un’ area che si può definiredi primo intervento in quanto offrono alloggio notturno ad una categoria di persone che temporaneamente non riescono a provvedervi personalmente e che in ragione delle proprie condizioni di fragilità sono fortemente esposte a condizioni di abbandono e grave emarginazione.

In seguito allo stato di emergenza determinato dalla diffusione del rischio epidemiologico del Covid-19 protratto fino al 15 ottobre 2020 su tutto il territorio nazionale è necessario garantire un servizio di accoglienza notturna nel rispetto delle disposizioni di prevenzione adottate a livello nazionale e locale e per l’effetto è necessario un servizio di accoglienza notturna ai cittadini maggiorenni italiani ed extracomunitari indigenti e senza fissa dimora, di sesso femminilee di sesso maschile nell’ipotesi in cui siano sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario segnalato all’Autorità competente.

Per questo si è scelta la struttura ricettiva di proprietà dell’Amministrazione comunale, ubicata presso l’ex caserma dei Carabinieri sita in Termoli alla via Martiri della Resistenza, composta da due appartamenti dotati rispettivamente di locali oltre i servizi igienici,per una capacità massima di accoglienza di 8 posti letto da destinare a soggetti senza fissa dimora, cittadini italiani o extracomunitari di sesso maschile e indigenti e per i servizi di portierato erogati dall’organizzazione di volontariato che curi l’accoglienza dei predetti ospiti.