CAMPOMARINO. Solo di ieri la notizia dell'ospitata eccezionale di Andrea Bocelli alle Isole Tremiti, ma agosto entra nella sua fase calde e c'è chi annuncia che verrà a trascorrere parte delle sue vacanze qui, sulla costa termolese e sempre alle Diomedee: si tratta del prestigioso stilista Alviero Martini.

Ancora una volta il brand Molise e quello della costa viene promosso grazie alla sensibilità e alla intraprendenza di Gabriele Pintus.

30enne di Campomarino che non solo è nato in Molise, ma lo ama con tutto se stesso tanto da promuoverlo a livello internazionale. La sua è una vera sfida, partita grazie ai social, Facebook e Instagram per la maggiore, che hanno fornito il terreno ideale all’idea vincente di Gabriele. Contatti che ora diventano realtà viva, come quello di Alviero Martini, che sarà qui nell'ultima settimana del mese che chiude l'estate più glamour.