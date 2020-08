CAMPOBASSO. Nell’incontro per l’informativa sulle immissioni in ruolo svoltosi presso il Ministero dell’Istruzione ci sono stati comunicati i numeri delle prossime immissioni in ruolo. Si tratta di un contingente di 84 mila docenti: per il Molise sono previste 311 immissioni in ruolo, 209 posti per la provincia di Campobasso e 102 per quella di Isernia.



I numeri annunciati per i docenti sono frutto dei pensionamenti e dei posti non assegnati l’anno scorso per la carenza di candidati nelle graduatorie (ricordiamo che ben 88 posti non furono assegnati). Sono numeri ancora lontani dal coprire i posti che resteranno scoperti per l’anno scolastico 2020-2021: anche quest’anno moltissimi posti resteranno privi di titolare, in virtù della scelta scellerata di rinviare un concorso straordinario che, completamente inascoltati, avevamo richiesto diventasse una procedura snella. Da diversi mesi insistiamo sull’importanza di far diventare un anno come questo, segnato dalla crisi pandemica e da un rientro in classe riorganizzato secondo le norme di contenimento del virus, l’anno del cambio di passo sulla scuola, con organici docenti e Ata, spazi e numeri nelle classi finalmente adeguati.

Ribadiamo ancora una volta che occorre una norma specifica che riconosca la complessità e l’importanza della scuola, garantisca il diritto costituzionale all’Istruzione e consenta il superamento dell’endemico precariato che la caratterizza. E' necessario andare oltre gli slogan e fornire alla scuola tutti gli strumenti e tutte le risorse di cui ha bisogno: il Governo è ancora nei tempi per approvare un provvedimento straordinario sulla scuola.