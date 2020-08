Dismissione del depuratore, verso l'approvazione del progetto

TERMOLI. L'obiettivo di risolvere il vulnus numero uno, quello del depuratore, avrà nei prossimi giorni uno step decisivo. Attesa l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi volti alla dismissione e alla delocalizzazione dell'impianto al porto di Termoli. Il depuratore dei reflui posto nell’ambito del porto di Termoli versa in condizioni di degrado con conseguenti deficienze di tipo funzionali e strutturali; era volontà dell’amministrazione comunale procedere con l’attuazione di tutti gli interventi ritenuti necessari per la completa dismissione e delocalizzazione dell’impianto di depurazione posto nell’ambito del porto di Termoli.

Con determinazione dirigenziale n. 671 in data 26.03.2019 è stato approvato in linea tecnica e programmatica il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli “Interventi volti alla dismissione ed alla delocalizzazione dell’impianto di depurazione reflui sito nel porto di Termoli”, del valore complessivo stimato di 7,5 milioni di euro. La Regione Molise attraverso l’Egam ha riconosciuto in favore del Comune di Termoli un finanziamento di euro 3.825.000. In questo modo, la delocalizzazione e dismissione del depuratore del porto è stata inserita nella programmazione

triennale delle opere pubbliche 2020/2022. Lo scorso 25 giugno è stata incaricata L’Acea Molise in qualità di soggetto gestore del servizio idrico integrato di Termoli, della redazione della revisione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato “Dismissione e delocalizzazione dell’impianto di depurazione del porto”. Adesso il progetto è giunto in municipio e vale 7.499.279,60 euro.