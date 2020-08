Elisoccorso, Totaro: «Mezzo da Pescara garantisce soccorso entro 1 ora?»

TERMOLI. La vicenda relativa all’elisoccorso, o meglio alla sua assenza qui in Molise, continua a tenere banco tra le file sindacali e politiche. Ad intervenire ancora una volta sulla questione è il presidente del Fimmg-118, Giancarlo Totaro che, nel comunicato stampa di seguito allegato, chiede quali siano le tempistiche di intervento dell’elicottero proveniente dal vicino Abruzzo:

«Allo stato dei fatti per quanto riguarda l'elisoccorso è naturale che gli interventi di soccorso debbano avvenire con i mezzi a disposizione e nel migliore dei modi possibili. Questo già avviene nei soccorsi delle patologie tempo dipendenti con il massimo dell'efficienza di tutto il sistema e la massima professionalità degli operatori, come è accaduto al bimbo di 11 anni di Isernia.

Ma l'elisoccorso è un'altra cosa, è un passo avanti che dovrebbe permettere di avere un risultato ancora migliore soprattutto in quel periodo di tempo definito empiricamente come "golden hour" (ora d'oro).

L'elisoccorso dovrebbe servire a garantire ai pazienti molto gravi e critici un intervento extra ospedaliero ed ospedaliero entro 1 ora dall'evento patologico.

Se l'intervento con l'elicottero, nelle patologie tempo dipendenti, non riduce i tempi di intervento per motivi organizzativi e/o strutturali è chiaro che è meglio non attivarlo e procedere con i soccorsi su gomma.

Un elicottero che parte da Pescara per esempio se non ha la possibilità di accorciare i tempi i tempi di soccorso e trasferimento, rispetto al trasporto su gomma, all'ospedale attrezzato di II° livello più vicino fuori regione è meglio non attivarlo.

Organizzare un servizio di elisoccorso sottintende necessariamente la possibilità di accorciare i tempi del soccorso.

Ammesso e non concesso che siano attivate tutte le strutture di terra quanto tempo impiega un elicottero proveniente da fuori regione (Abruzzo), in condizioni standard a decollare e raggiungere i siti di atterraggio molisani e trasportare un paziente presso un ospedale di II livello fuori regione?

Se allo stato attuale per trasportare un bimbo di 11 anni a Napoli è più celere usare i mezzi su gomma ,come sono perfettamente convinto ed è stato correttamente fatto, significa che in queste condizioni l'elisoccorso non serve e diventa un inutile spreco di finanza pubblica.

Ma l'elisoccorso auspicabile per il Molise è quello che nei modi organizzativi dovuti deve garantire il soccorso e trasferimento presso l'ospedale più attrezzato possibile nella famosa "golden hour", altrimenti è meglio non buttare soldi e lasciare le cose come stanno».