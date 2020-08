TERMOLI. Dagli atti ai fatti. In via Pertini, dopo l'ordinanza che istituiva una rotonda sperimentale all'incrocio con via Brasile e via Madonna delle Grazie, arriva il new jersey.

L’amministrazione con questa mossa intende adottare ogni soluzione possibile finalizzata alla riduzione dell’incidentalità lungo le strade comunali; in via Madonna delle Grazie e in via Sandro Pertini, si sono riscontrate alcune criticità in prossimità dell’attraversamento pedonale prospiciente il centro commerciale “la Fontana”, all’incrocio con via Brasile e nell’area di intersezione con via Tevere.

Ritenuto necessario apportare le seguenti modifiche alla disciplina di circolazione stradale sulle strade comunali: sperimentazione di una intersezione a raso di tipo rotatorio nell’incrocio tra via Brasile, via Madonna delle Grazie e via Sandro Pertini.

Ricordiamo che la medesima ordinanza prevede il divieto della manovra di svolta a sinistra verso via Tevere per i veicoli che provengono da via Sandro Pertini; divieto di svolta a sinistra per i veicoli che provengono da via Tevere e si immettono su via Sandro Pertini.

La presente ordinanza entrerà in vigore dopo l’apposizione in loco della segnaletica orizzontale e verticale.