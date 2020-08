Grossi problemi idrici a Montenero, Palata e Petacciato

PETACCIATO. Da mezzanotte alle 6 stop anche stanotte per il flusso idrico a Petacciato.

Dopo Guglionesi, problemi seri di natura idrica a Petacciato, Montenero di Bisaccia e Palata. In primis, l’intervento della sindaca palatese, Maria Di Lena, che ha chiesto l’autobotte della Protezione civile. «Viste le attuali condizioni atmosferiche e il perdurare dell’assenza di precipitazioni, che hanno portato ad una carenza di acqua alla sorgente che rifornisce la nostra linea idrica e la conseguente riduzione del flusso idrico da parte del gestore per cercare di sopperire alle esigenze di tutti i comuni collegati, si comunica che si ha la sospensione dell’erogazione dell’acqua. Si provvederà alla riapertura appena il nostro serbatoio comunale sarà sufficientemente in grado di consentire il rifornimento dell’intero territorio comunale.

Il sindaco e il personale addetto più volte hanno provveduto a segnalare e a sollecitare al gestore del servizio idrico il grave problema, soprattutto in questo periodo in cui la richiesta è più elevata, ma la carenza di acqua alla sorgente allo stato attuale non garantisce un ingresso di acqua sufficiente a soddisfare tutte le richieste. Si è provveduto a segnalare il problema anche alla protezione civile e a richiedere l’intervento di un’autobotte per consentire il rifornimento dell’acqua. Provvederemo a comunicare le modalità per la fornitura tramite autobotte appena la protezione civile ci darà comunicazioni». Poi è stata la volta di Petacciato. «Sono giorni che il flusso idrico in entrata al serbatoio è sensibilmente minore di quello in uscita – dichiara il sindaco Roberto Di Pardo - ciò ha comportato un forte calo del livello di riserva: al momento meno di mezzo metro (comunicava nella tarda serata di martedì). Risulta opportuno, consideratole alte temperature previste e l’alta concentrazione di turisti sul litorale, effettuare chiusura notturna al fine di ricostituire una riserva che ci permetteràdi evitare problemi nei prossimi giorni. Pertanto si provvederà all’interruzione del flusso idrico dalle ore 24 sino alle ore 6 di domattina». Al momento di andare in stampa non c’erano novità sulla notte tra mercoledì e giovedì. Infine, Montenero, col sindaco Travaglini: «Al fine di chiarire le motivazioni della riduzione di flusso nella fornitura di acqua potabile al nostro Comune, successivamente ai continui confronti tesi alla risoluzione del disagio, provvedo a pubblicare una lettera inviata a Molise Acque per esprimere il mio disappunto e quello dell'intera cittadinanza.

Contemporaneamente ho inviato richiesta alla Protezione Civile per la disponibilità di un'autobotte di acqua potabile, al fine di sopperire alla carenza di questi giorni.

Si precisa di nuovo, che le sospensioni del flusso idrico, dipendono dalla riduzione nella fornitura di acqua che sta interessando l'intero Basso Molise a seguito di problemi tecnici all’impianto di sollevamento di “Molise Acque”.

Invito pertanto ad avere più comprensione nei confronti di questa situazione che, lo ribadisco, sta colpendo indistintamente tutti noi e i nostri amici dei paesi limitrofi».